हरियाणा: रोहतक में स्कूटी सवार बदमाशों ने युवक पर की 15 से 20 राउंड फायरिंग, मौके पर ही हुई मौत

हरियाणा के रोहतक में देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दिल्ली बाईपास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी. बदमाशों ने युवक पर करीब 15 से 20 राउंड गोलियां बरसाईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की.

फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. ताकि जल्द से जल्द इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया जा सके.

युवक पर बदमाशों ने की 15 से 20 राउंड फायरिंग

जानकारी के अनुसार, रोहतक शहर के सबसे व्यस्थ चौराहे दिल्ली बाईपास पर एक निजी अस्पताल के बाहर दो बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए और उन्होंने एक युवक पर 15 से 20 राउंड फायरिंग कर दी. जिसके चलते युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. युवक निजामपुर का रहने वाला दिनेश उर्फ गोगा बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम में व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और इस हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा. मृतक युवक के बारे में भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है या फिर कोई अन्य रंजिश हत्या का कारण हो सकती है.

