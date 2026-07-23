हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन, BJP कार्यालय के घेराव की कोशिश; हिरासत में कई कार्यकर्ता

हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक, संसद मार्च में शामिल युवाओं पर पुलिस कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी नेताओं को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद हिरसात में लिए जाने के विरोध में पार्टी की हरियाणा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया.

पंचकुला में कांग्रेस नेता संजय दत्त और राव नरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचकमल स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया. भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़पें और धक्का-मुक्की हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों को हिरासत में लिया गया.

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कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. इसी तरह पंचकूला समेत अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

कुरुक्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त और कई विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए. शाम को पंचकूला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान दत्त समेत कई नेताओं को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया.

पुलिस से हुई कार्यकर्ताओं की धक्का-मुक्की

इस दौरान कार्यकर्ताओं-नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक के साथ धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए नजर आए. शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा.

बता दें कि सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा संसद चलो मार्च का आह्वान किया गया था. इसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के करीब तक पहुंच गए थे. जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया. इसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है. फिलहाल यह प्रदर्शन और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है.

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