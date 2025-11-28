पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा ने CM सैनी पर किया पलटवार, 'अपना खेल ढांचा सुधारें'

हरियाणा में बास्केटबाल के दो खिलाड़ियों की उनके ऊपर पोल गिरने से मौत होने के बाद पंजाब और हरियाणा सरकारों में ठन गई है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार (27 नवंबर) को रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के घर पहुंचे. जिनकी मौत पोल उनके ऊपर गिरने से हुई थी. सीएम मान उनके घर सांत्वना देने पहुंचे थे.

भगवंत मान के इस दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आरोप लगाया है कि मान इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए. शुक्रवार (28 नवंबर) को नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवंत मान पंजाब में नशा खत्म करने पर ध्यान दें.

पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं- नायब सिंह सैनी

नायब सिंह सैनी ने कहा, "बड़े दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं." उन्होंने बताया, "भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि एक महीने के अंदर नशा राज्य से खत्म कर देंगे मगर वो तो हुआ नहीं."

नायब सैनी ने आगे कहा, "मैं पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए गया था. लोगों ने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं बल्कि नशे का खात्मा चाहिए. पंजाब में क्या हो रहा है. सीएम मान इस पर ध्यान दें न कि हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति करें. उन्होंने कहा, "पंजाब में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सब ठीक है मगर उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता."

पंजाब सरकार के मंत्री ने सीएम सैनी के बयान पर किया पलटवार

सैनी पर पलटवारणकर्ते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि सैनी को इस मामले पर ध्यान से बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी को अपना घर ठीक करना चाहिए. "हरियाणा सरकार की गलती की वजह से दो खिलाड़ियों की मौत हुई है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को पंजाब पर सवाल उठाने के बजाय अपना खेल ढांचा ठीक करना चाहिए."