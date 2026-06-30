हरियाणा के मुख्य सचिव IAS अनुराग रस्तोगी को 6 महीने का एक्सटेंशन, आज हो रहे थे रिटायर

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की सेवा बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. जून 2025 में मिले एक साल के एक्सटेंशन के बाद रस्तोगी 30 जून 2026 को रिटायर होने वाले थे. केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंगलवार (30 जून) को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को छह महीने का और एक्सटेंशन देने की मंज़ूरी दे दी. इससे 1990 बैच के IAS अधिकारी 31 दिसंबर 2026 तक राज्य के टॉप नौकरशाह के तौर पर काम करते रहेंगे.

नायब सिंह सैनी सरकार ने एक्टेंशन का रखा था प्रस्ताव

हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने 8 जून, 2026 को केंद्र सरकार से रस्तोगी को 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए दूसरी बार सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद उन्हें छह महीने का एक और एक्सटेंशन दिया गया.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 19 जून, 2025 को हरियाणा सरकार के उस प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी थी जिसमें रस्तोगी की सेवा अवधि को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक एक साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी.

रस्तोगी को पहले 12 महीने का मिला था एक्सटेंशन

ऑल इंडिया सर्विस (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के तहत मुख्य सचिव की सेवा अवधि में सिर्फ छह महीने के विस्तार की इजाजत है, इसलिए केंद्र ने 2025 में अखिल भारतीय सेवा (सेवा शर्तें-अवशिष्ट मामले) नियम, 1960 के नियम 3 का हवाला देते हुए रस्तोगी को अभूतपूर्व 12 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दिया था.

फरवरी 2025 में रस्तोगी की हुई थी मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति

1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त नियुक्त होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद, फरवरी 2025 में रस्तोगी को हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. नायब सिंह सैनी सरकार ने रस्तोगी को जोशी के बाद नियुक्ति की थी, जो कि कैडर के सबसे सीनियर अधिकारी को नियुक्त करने की परंपरा से हटकर था.

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