लाडो लक्ष्मी योजना: अब इन महिलाओं को भी मिलेंगे ₹2100, नए साल पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा में बहनों और बेटियों के लिए शुरू की गई 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' विस्तार किया गया है. हरियाणा कैबिनेट ने गुरुवार (01 जनवरी 2026) को लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है. सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी जिन परिवारों की सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है, उन महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये का लाभ दिया जा रहा है. अब यह फायदा उन महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं क्लास में 80 प्रतिशत से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं. उन्हें भी हम 2100 रुपये देंगे.

सीएम सैनी ने आगे कहा, ''केंद्र सरकार के NIPUN भारत मिशन के तहत क्लास 1 से 4 तक ग्रेड-लेवल की काबिलियत हासिल की है, और जिनके बच्चे कुपोषण या एनिमिया से ग्रसित हैं और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं, जिस मां ने उन बच्चों को मेहनत करके उससे बाहर निकाला है, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना 1 लाख 80 हजार रुपये तक है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है.''

तीन से अधिक बच्चों की माताओं को योजना का लाभ नहीं- CM

जिन माताओं के तीन से ज्यादा बच्चे हैं, वे इस कैटेगरी के तहत इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगी. सीएम ने कहा, ''उसमें कंडीशन भी लगी है कि उनके तीन बच्चे होने चाहिए. अगर तीन से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा. वो इस लाभ से बाहर होंगे.

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई पहल

इसके साथ ही महिलाओं और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है. सीएम सैनी ने कहा, ''जैसा कि हमने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपये बहन-बेटियों के खाते में सीधे तौर से जा रही है. अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपए तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे जबकि सरकार 1000 रुपये की राशि रिकरिंग डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट खाते में जमा कराएगी.''

लाभार्थी की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलेगा पैसा

उन्होंने जानकारी देते हुए आगे बताया कि इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित बहनों के पास पहुंचेगा. इसका एक एसएमएस महिला को जाएगा. लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत दी जाएगी. ये इसमें प्रावधान किया गया है.