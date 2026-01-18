हरियाणा: 'बढ़ती उम्र के चलते उन्हें मेरी...', राव नरबीर सिंह का राव इंद्रजीत पर तंज

हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए सियासी माहौल गरमा दिया है. साल 2009 के चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए राव नरबीर ने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत ही राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव में हराने के बाद हुई थी.

कैबिनेट मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, ''बढ़ती उम्र के चलते राव इंद्रजीत सिंह को मेरी हार तो याद है, लेकिन अपनी हार याद नहीं है.'' राव नरबीर सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

मंत्री राव नरबीर सिंह ने क्या किया दावा?

राव नरबीर सिंह ने दावा किया कि वर्ष 1987 में उन्होंने जाटूसाना विधानसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव हराकर राजनीति में कदम रखा था. राव नरबीर के अनुसार जाटूसाना राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, बावजूद इसके वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

राव इंद्रजीत और नरबीर एक दूसरे पर बोलते रहे हैं हमला

गौरतलब है कि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है और समय-समय पर सार्वजनिक मंचों से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं. ताजा बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि आने वाले समय में यह सियासी जुबानी जंग और तेज हो सकती है.

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अहीरवाल के दम पर सरकार फिर से बनी, लेकिन उन्हें वाजिब इनाम नहीं दिया गया. राव इंद्रजीत के इस बयान पर उनके राजनीतिक विरोधी और हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, ''पार्टी ने राव इंद्रजीत को बहुत कुछ दिया. वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनकी बेटी आरती राव हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं, फिर वो अगर खुश नहीं हैं तो इसकी वजह वही बता पाएंगे.''