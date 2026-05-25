अंबाला: मिट्टी के ठेके के विवाद में खूनी खेल, युवक ने दादी-चाचा और भाई को गोलियों से भूना

हरियाणा के अंबाला बिचपड़ी गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां मिट्टी उठान के ठेके के विवाद में एक पोते ने अपनी ही दादी, चाचा और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. जबकि चाची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है. पुलिस ने मृतक संदीप की पत्नी नेहा के बयानों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

घटना के बाद पूरे घर और परिजनों में मातम छाया हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है.लेकिन क्षेत्र में इस तरह की घटना ने परिवार में रिश्तों के बीच दरार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: पानीपत: शिक्षा मंत्री के गोद लिए गांव का स्कूल बदहाल, छात्राएं बोलीं- 'न पानी, न सुरक्षा, डर के साए में...'

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,गांव में दो किला जमीन से मिट्टी निकालने का ठेका चल रहा था, जिसे लेकर परिवार में हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही थी. जब बात फिर से बहस में तब्दील हुई, तो 22 वर्षीय अभिषेक तैश में आ गया. उसने अपने पास मौजूद पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

आरोपी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई संदीप फिर चाचा महिंद्र और फिर चाची सुनीता और उसके बाद दादी के घर जाकर दादी इसरो देवी को निशाना बनाया, दादी की तो मौके पर ही मौत हो गई.उसके बाद भाई संदीप फिर चाचा महिंद्र ने दम तोड़ दिया. जबकि चाची सुनीता पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने मृतक संदीप की पत्नी नेहा के ब्यानों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. एक मामूली विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार के चिराग बुझा दिए हैं। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

यह भी पढ़ें: Panipat News: नशीला पदार्थ पिलाकर बनाई आपत्तिजनक वीडियो, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर तीसरी मंजिल से कूदी डॉक्टर