हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को एक दंपति ने कथित तौर पर अपनी तीन वर्षीय बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि उनके शव घर में हुक से लटके हुए मिले.

उसने बताया कि घटनास्थल से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें दंपति ने उल्लेख किया है कि वे अपनी बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसके दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे और इसलिए वे यह कठोर कदम उठा रहे हैं.

कृष्णा गेट थाने के प्रभारी (एसएचओ) बलजीत सिंह ने बताया कि जतिंदर कुमार (30) और उनकी पत्नी मंजू (28) अपनी बेटी अद्विका के खराब स्वास्थ्य के कारण परेशान थे. उन्होंने बताया कि जतिंदर कुमार रेलवे में काम करते थे. कुरुक्षेत्र के प्रेम नगर कॉलोनी में सोमवार तड़के हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची.

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पुलिस ने बताया कि उसने घर में प्रवेश करने पर दंपति और उनकी छोटी बेटी को घर की पहली मंजिल पर छत के तीन अलग-अलग हुक से लटका हुआ पाया. तीनों को तुरंत नीचे उतारा गया और चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन मृतक बच्ची का जन्मदिन था. उन्होंने यह भी बताया कि परिवार ने हाल ही में एक नई एसयूवी खरीदी थी और वे दो-तीन दिन पहले ही राजस्थान की यात्रा से लौटे थे, जहां वे सब साथ गए थे. एसएचओ ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद तीनों मृतकों के शव आज शाम परिजनों को सौंप दिए गए.

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