गुरुग्राम: महिला राइडर को टक्कर मामले में नया मोड़, कार मालिक ने बताई सच्चाई

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स इलाके में महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारकर गिराने के मामले में अब हादसे में शामिल कार के मालिक मनीष का बयान सामने आया है. मनीष ने बताया कि कार उनकी है, लेकिन घटना के वक्त वह खुद कार में मौजूद नहीं थे. उनके मुताबिक, एक दोस्त ने उनसे कार उधार ली थी और वह दो दिन पहले गाड़ी लेकर गया था.

मनीष ने कहा, “यह मेरी गाड़ी है. मैं काम पर था और मेरे एक दोस्त ने मेरी कार उधार ली थी. कल्याण सिंह ने कहा था कि उसे कहीं जाना है. वह दो दिन पहले कार लेकर गया था. मुझे आज सुबह हादसे के बारे में पता चला. मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. मैंने अपने पिता और कुछ अन्य लोगों को भी उसके घर भेजा. वह हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला है. मैं सेना में काम करता हूं.”

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क्या है पूरा मामला?

रविवार (13 सितंबर) सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स इलाके में एक महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारकर गिराने का वीडियो सामने आया था. सिया नाम की युवती स्पोर्ट्स बाइक राइडर है और रविवार को अपने दोस्तों के साथ राइड पर निकली थी.

Gurugram's Golf Course Accident Case | The owner of the car involved in the accident, Manish, spoke to ANI.



He says, "It is my vehicle. I was at work; a friend had borrowed my car. Kalyan Singh said he needed to go somewhere. He took it two days ago. I found out about the… https://t.co/m8JpGlS3Tj — ANI (@ANI) September 14, 2026

आरोप है कि पॉश इलाके में कार सवार युवक ने पहले सिया को रुकने का इशारा किया. जब वह नहीं रुकी तो कार से उसकी बाइक को टक्कर मार दी गई, जिससे वह सड़क पर गिर गई. यह पूरा घटनाक्रम सिया के एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, पीड़ित की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. हालांकि, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही, मामले में जो भी लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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