Gurugram News: तेज रफ्तार THAR ने छीनी 3 जिंदगियां, टक्कर से दादा, पोते और नाती की मौत

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर सामने आया. जहां पटौदी के खोड़ गांव में देर रात थार गाड़ी ने दादा, पोते और नाती को कुचल दिया. हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, घटना के बाद आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.

थार की टक्कर से तीन लोगों की मौत

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवा दिया. साथ ही थार गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने में खड़ी करवा दी है. दरअसल, 54 वर्ष के सुभाष अपने पौते 10 वर्षीय इशांत और अपने नाती 8 वर्षीय जैद खान के साथ अपने भाई के घर से अपने घर की और जा रहे थे. तभी पीछे से एक तेज रफ्तार थार गाड़ी आई और तीनों को जोरदार टक्कर मार दी. थार गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों करीब तीस फीट दूर जाकर गिरे. इस दौरान गाड़ी चालक घटना के बाद मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी की टक्कर से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे शव

जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही तीनों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया. आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस ने थार गाड़ी को भी थाने में खड़ा कर दिया और अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

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आरोपी को जिला अदालत में पेश करेगी पुलिस

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दीपांशु उम्र 25 वर्ष है. आरोपी गुरुग्राम के गोरियावास गांव का रहने वाला है. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को जिला अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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