गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: कौन हैं बाइक राइडर शिवानी चौहान? इस पार्टी से लड़ चुकी हैं चुनाव

गुरुग्राम: कौन हैं बाइक राइडर शिवानी चौहान? इस पार्टी से लड़ चुकी हैं चुनाव

गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर हादसे का शिकार हुई महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है. वो कालकाजी से निगम का चुनाव भी लड़ चुकी हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Sep 2026 11:34 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला बाइकर को टक्कर मारकर भागने का खौफनाक मामला सामने आया. महिला बाइकर शिवानी चौहान का आरोप है कि कार सवार लोगों ने उसका पीछा किया और रुकने को कहा लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो कार सवार लोग उसकी बाइक को टक्कर मारकर भाग गए. कार की टक्कर से गिरने वाली महिला बाइकर सिया ने बताया कि जब वो सड़क पर गिर गई तो उसके कुछ साथी बाइकर्स ने कार वाले का पीछा भी किया. घटना रविवार (13 सितंबर) को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई.

कौन हैं शिवानी चौहान?

गोल्फ कोर्स रोड पर हादसे का शिकार हुई महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है. वो ग्रेजुएट हैं. वो कालका जी से आम आदमी पार्टी से निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं. कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है. ये जानकारी उनके पिता रौशन चौहान ने दी है. कार सवार ने उस वक्त टक्कर मारी थी जब वो अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ राइड कर रही थीं.

शिवानी चौहान के पिता क्या बोले?

शिवानी चौहान के पिता रौशन चौहान ये भी बताया कि पुलिस की पांच टीमें लगाई गई हैं और वो अपना काम कर रही हैं. आग्रह करता हूं कि पुलिस सख्ती के साथ अपना काम करे. उन्होंने कहा, ''मेरी बेटी ने मुझे बताया नहीं था. वास्तव में वो घबरा गई थी. मुझे भी मीडिया के माध्यम से इस बारे में पता चला. बच्चे तो गाड़ी चलाते ही हैं. स्कूटी बगैरह तो वो चलाते ही रहते हैं. मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पुलिस ने मामले का बहुत तेजी से संज्ञान लिया और उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की. उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया.''

कार मालिक मनीष ने क्या कहा?

उधर, गुरुग्राम गोल्फ कोर्स हादसे में कार मालिक मनीष का बयान भी आया है. उन्होंने स्वीकार किया है कि जिस गाड़ी से लड़की को टक्कर मारी गई, वो उसकी ही है. लेकिन मनीष का कहना है कि दो दिन पहले ही उसका दोस्त कल्याण बैंसला कार लेकर गया था. घटना के बाद जब उसे फोन किया तो उसने फोन भी नहीं उठाया.

बैंसला के वकील की क्या दलील?

कल्याण बैंसला हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. जानबूझकर बाइक राइडर लड़की को टक्कर मारने का आरोप है. बैंसला के वकील ने कहा कि सड़क पर बाइक राइडर्स का आतंक है. बार-बार उकसाने पर ऐसा हुआ. वकील ने मांग की कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया जाए. 

अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली- गुरुग्राम पुलिस

उधर, गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार (14 सितंबर) को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में रात 10.14 बजे कहा कि पीड़ित की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. हालांकि, गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में FIR दर्ज कर ली है. इस मामले में आरोपी की पहचान कर ली गई है. आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं.

पानीपत में मंदिर से लाखों की चोरी, 10 दिन बाद खुलने वाला था दानपात्र

Input By : abp न्यूज़ टीवी

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Haryana Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत में मंदिर से लाखों की चोरी, 10 दिन बाद खुलने वाला था दानपात्र
पानीपत में मंदिर से लाखों की चोरी, 10 दिन बाद खुलने वाला था दानपात्र
हरियाणा
गुरुग्राम: महिला राइडर हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज
गुरुग्राम: महिला राइडर हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज
हरियाणा
एक घंटे की बारिश में डूबा यमुनानगर, खुली निगम के दावों की पोल
एक घंटे की बारिश में डूबा यमुनानगर, खुली निगम के दावों की पोल
हरियाणा
गुरुग्राम: महिला राइडर को टक्कर मामले में नया मोड़, कार मालिक ने बताई सच्चाई
गुरुग्राम: महिला राइडर को टक्कर मामले में नया मोड़, कार मालिक ने बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Bharat Ki Baat : UCC के नाम..यूपी में 'हिंदू-मुसलमान'? | UCC | UP Election 2027 | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी के भारत की मजबूत
'मोदी के भारत की मजबूत "कन्वेनिंग पावर"', ब्रिक्स समिट की सफलता पर बोले जयशंकर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार का एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार का एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड
ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
स्पोर्ट्स
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव; जानें डिटेल
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
शिक्षा
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget