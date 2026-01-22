नशे में लड़खड़ाए रिटायर्ड नौसेना कर्मी, पत्नी के हाथ में था चाकू, गलती से सीने में लगा, हुई मौत

Domestic Accident Death: गुरुग्राम में 45 साल के रिटायर्ड नौसेना कर्मी की मौत उस समय हो गई, जब किथत तौर पर पत्नी सब्जी काट रही थी. नौसेना नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए गिरने पर पत्नी के हाथ में पकड़ा चाकू “गलती से” उनके सीने में लग जाता है. जिसके बाद रिटायर्ड नौसेना कर्मी की कथित तौर पर मौत हो जाती है. पुलिस ने यह जानकारी बुधवार को दी.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान नखरोला गांव के निवासी सुनिल कुमार के रूप में हुई. वह लगभग 5 साल पहले नौसेना से सेवानिवृत्त हुए थे और फिलहाल अभी एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे. वह अपनी पत्नी ममता और दो बेटों के साथ रहते थे.

पोस्टमार्टम में खुला मौत का राज

सब इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि परिवार वालों ने शुरुआत में तो यह दावा किया था कि सुनील कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है. हालांकि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने यह बात साफ कर दी कि सुनील कुमार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सीने में लगी चोट की वजह से हुई है. इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को इसकी सूचना दी.

नशे में संतुलन बिगड़ा, चाकू से हुई मौत-पुलिस

पुलिस के मुताबिक यह घटना 18 जनवरी को हुई, जब सुनील कुमार शराब पी रहा था और बाथरूम की ओर जा रहा था. तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया. उन्हें संभालने के लिए ममता, जो उस समय सब्जियां काट रही थी और जिसके हाथ में चाकू था, उसे रोकने के लिए दौड़ी. इसी दौरान चाकू कथित तौर पर सुनील कुमार के सीने में लग गया.

घायल स्थिति में सुनील को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में खेरकी दौला थाना में ममता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (हत्या नहीं) की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है. इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है.