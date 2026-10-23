Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम के कई इलाकों में 36 घंटे से बत्ती गुल, फैक्ट्रियों में काम ठप

गुरुग्राम के कई इलाकों में 36 घंटे से बत्ती गुल, फैक्ट्रियों में काम ठप

गुरुग्राम में लंबे समय तक बिजली कटौती की वजह से कई इंडस्ट्रियल यूनिट प्रभावित हुई हैं. बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने दौलताबाद फ्लाईओवर और बसई चौक को जाम कर दिया.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. इसकी वजह से बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है. साइबर सिटी गुरुग्राम में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहाँ कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बिजली गुल है. भीमगढ़ खेड़ी, दौलताबाद समेत कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रात 11 बजे से लाइट नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

बिजली गुल होने से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. गुस्साए लोगों ने दौलताबाद फ्लाईओवर और बसई चौक को जाम कर दिया और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं कई अन्य जगहों से भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है. 

ग्रामीणों का बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा. सूचना मिलते गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब केवल गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर शहरी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा है.

गुरुग्राम में कई इंडस्ट्रियल यूनिट ठप!

गुरुग्राम में लंबे समय तक बिजली कटौती की वजह से कई इंडस्ट्रियल यूनिट ठप हो गईं और कई मालिकों ने करोड़ों रुपये के नुकसान की शिकायत की. गुरुग्राम के अलावा कादीपुर और बसई में भी इंडस्ट्रियल यूनिट बिजली कटौती से प्रभावित हुईं. पावर सप्लाई बाधित होने से कई इलाकों में पेयजल की किल्लत हो गई है.

सरकार और बिजली कर्मचारियों की बैठक पर टिकी निगाहें!

सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, आम जनता को इसी तरह परेशानी झेलनी पड़ेगी, अब सबकी निगाहें सरकार और बिजली कर्मचारियों की बैठक पर टिकी हैं.

यूपी-हरियाणा समेत 4 राज्य प्रदूषण से बेहाल, हवा दिल्ली से भी खराब

Published at : 23 Oct 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Power Crisis HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
यूपी-हरियाणा समेत 4 राज्य प्रदूषण से बेहाल, हवा दिल्ली से भी खराब
यूपी-हरियाणा समेत 4 राज्य प्रदूषण से बेहाल, हवा दिल्ली से भी खराब
हरियाणा
यमुनानगर: गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद उठा आग का ग़ुबार, जान बचाकर भागे लोग
यमुनानगर: गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद उठा आग का ग़ुबार, जान बचाकर भागे लोग
हरियाणा
Haryana Power Strike: बिजली पर हाहाकार! कंपनियां बंद, पानी सप्लाई ठप... अनिल विज बोले- 'ड्यूटी पर लौटें'
हरियाणा: बिजली पर हाहाकार! कंपनियां बंद, पानी सप्लाई ठप... अनिल विज बोले- 'ड्यूटी पर लौटें'
हरियाणा
Explained: गुरुग्राम, फरीदाबाद में भारी बिजली कटौती, जानिए हरियाणा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर क्यों
Explained: गुरुग्राम, फरीदाबाद में भारी बिजली कटौती, जानिए हरियाणा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर क्यों
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: मुंबई प्रेसर कॉन्फ्रेंस के साथ IIFA 2027 का ग्रैंड काउंटडाउन हुआ शुरू (23.10.26)
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
इंडिया
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget