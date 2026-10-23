गुरुग्राम के कई इलाकों में 36 घंटे से बत्ती गुल, फैक्ट्रियों में काम ठप

हरियाणा में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. इसकी वजह से बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है. साइबर सिटी गुरुग्राम में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहाँ कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बिजली गुल है. भीमगढ़ खेड़ी, दौलताबाद समेत कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रात 11 बजे से लाइट नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बिजली गुल होने से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. गुस्साए लोगों ने दौलताबाद फ्लाईओवर और बसई चौक को जाम कर दिया और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं कई अन्य जगहों से भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है.

ग्रामीणों का बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा. सूचना मिलते गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब केवल गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर शहरी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा है.

गुरुग्राम में कई इंडस्ट्रियल यूनिट ठप!

गुरुग्राम में लंबे समय तक बिजली कटौती की वजह से कई इंडस्ट्रियल यूनिट ठप हो गईं और कई मालिकों ने करोड़ों रुपये के नुकसान की शिकायत की. गुरुग्राम के अलावा कादीपुर और बसई में भी इंडस्ट्रियल यूनिट बिजली कटौती से प्रभावित हुईं. पावर सप्लाई बाधित होने से कई इलाकों में पेयजल की किल्लत हो गई है.

सरकार और बिजली कर्मचारियों की बैठक पर टिकी निगाहें!

सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, आम जनता को इसी तरह परेशानी झेलनी पड़ेगी, अब सबकी निगाहें सरकार और बिजली कर्मचारियों की बैठक पर टिकी हैं.

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