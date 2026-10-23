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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: बिजली संकट से भवानी एन्क्लेव के लोगों का फूटा गुस्सा, रोड किया जाम

गुरुग्राम: बिजली संकट से भवानी एन्क्लेव के लोगों का फूटा गुस्सा, रोड किया जाम

गुरुग्राम के भवानी एन्क्लेव के निवासियों ने बिजली संकट को लेकर बसई रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 07:37 PM (IST)
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हरियाणा के कई हिस्सों में बिजली संकट की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है. इस बीच पिछले 36 घंटे से बिजली न आने से खफा गुरुग्राम के भवानी एन्क्लेव के निवासियों का आज (23 अक्टूबर) गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने बसई रोड पर जाम लगा दिया. इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. 

सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया. एक घंटे में पावर सप्लाई देने का आश्वासन देकर जाम लगा रहे लोगों को सड़क से हटाया. जाम लगाने के कारण बसई रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया और जाम लगा रहे लोगों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की. 

पावर सप्लाई ठप होने से पेयजल का भी संकट

लोगों का कहना है कि 36 घंटे पहले उनके क्षेत्र के साथ-साथ सेक्टर-9 की बिजली आपूर्ति ठप हुई थी. कल रात को सेक्टर-9 की बिजली आ गई, लेकिन भवानी एन्क्लेव की बिजली नहीं आई. बिजली निगम के अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. बिजली आपूर्ति बहाल करने को लेकर उन्होंने जिला उपायुक्त से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली. बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण पूरे क्षेत्र में पेयजल किल्लत बनी हुई है. बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं. लोगों को ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ रही है. 

21 अक्टूबर की रात 10 बजे से हड़ताल पर हैं कर्मचारी

बता दें कि 21 अक्टूबर की रात 10 बजे से बिजली निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इस दौरान कई एरिया की बिजली गुल हो गई और अब तक बिजली नहीं आई. 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जब बिजली नहीं आई तो भीमगढ़ खेड़ी के लोगों ने रेलवे रोड पर दौलबाताद फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे जिन्होंने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बहाल कराई गई. 

हालांकि गुरुवार देर रात दोबारा क्षेत्र में बिजली कटौती हो गई और एक बार फिर पूरे क्षेत्र में अंधेरा हो गया. वहीं देर रात को ही गांव साढराणा के लोगों ने भी गुरुग्राम-फर्रूखनगर रोड पर जाम लगा दिया और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की. 

Published at : 23 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Power Crisis HARYANA NEWS
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