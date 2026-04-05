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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: पारिवारिक विवाद सुलझाने के बहाने पूर्व पार्षद ने किया रेप, पत्नी ने की महिला की पिटाई

Gurugram News: पारिवारिक विवाद सुलझाने के बहाने पूर्व पार्षद ने किया रेप, पत्नी ने की महिला की पिटाई

Gurugram News In Hindi: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पटौदी में एक महिला ने पूर्व पार्षद जाहिद और उसके साथी सोनू पर सामूहिक रेप का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

By : राजेश यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Apr 2026 07:22 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पटौदी नगर परिषद के पूर्व पार्षद जाहिद और उसके साथी सोनू पर एक महिला ने सामूहिक रेप (Gangrape) का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और फरार आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है. घटना से जुड़ा एक मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

पीड़ित महिला के अनुसार, उसकी शादी आठ साल पहले हुई थी, लेकिन पति के साथ कुछ मनमुटाव के चलते कोर्ट में केस चल रहा था. इसी पारिवारिक विवाद के दौरान वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात पूर्व पार्षद जाहिद और उसके साथी सोनू से हुई.

आरोप है कि पूर्व पार्षद ने परिवार में समझौता कराने का झांसा देकर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं. इसके बाद वह पीड़िता को पटौदी के ही एक होटल में ले गया, जहां उसने महिला के साथ रेप किया. पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद भी कई बार उसके साथ यह घिनौनी वारदात दोहराई गई.

होटल में बुलाकर सामूहिक रेप और मारपीट

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, हद तो तब पार हो गई जब फरवरी 2026 में पूर्व पार्षद जाहिद और उसके साथी सोनू ने उसे धमकाकर एक होटल में बुलाया और दोनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक रेप की वारदात को अंजाम दिया.

जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी, तो आरोपी पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी ने महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की. इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है. इसके बाद पीड़िता ने एक लीगल एडवाइजर की मदद से पटौदी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस की कार्रवाई: मेडिकल हुआ, आरोपी फरार

पटौदी थाने के इंस्पेक्टर ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवा लिया है. मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी पूर्व पार्षद जाहिद और उसका साथी सोनू फरार हो गए हैं. मारपीट के वायरल वीडियो को भी जांच के दायरे में लिया गया है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं.

आरोपी पार्षद के रसूख को लेकर उठ रहे सवाल

इस मामले ने तूल इसलिए भी पकड़ लिया है क्योंकि आरोपी पूर्व पार्षद जाहिद इलाके का एक रसूखदार व्यक्ति माना जाता है. सूत्रों के अनुसार, जाहिद की मौजूदा सांसद और एक केंद्रीय मंत्री से भी कथित तौर पर करीबी है. इतना ही नहीं, आरोपी के छोटे भाई की पत्नी भी वर्तमान में पार्षद है.

अब इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतने रसूखदार राजनीतिक संपर्कों के बावजूद क्या पुलिस आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी. फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

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Published at : 05 Apr 2026 07:22 PM (IST)
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