Gurugram News: ऑनलाइन खाने के नाम पर सेहत से खिलवाड़, डिलीवर हो रहा था गंदा और एक्सपायर खाना!

अगर आप भी ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाते हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरुरत है. गुरुग्राम में ऑनलाइन खाने के नाम पर गंदा और एक्सपायरी खाना बेचे जाने का मामला सामने आया है. इस खाने को खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मामला गुरुग्राम के गुड़गांव गांव का है, जहां एक क्लाउड किचन के नाम से ऑनलाइन डिलीवरी का काम चल रहा था. बाहर से देखने पर यह एक सामान्य किचन जैसा लगता था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी. यहां से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया जा रहा था.

लोगों की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस किचन से मंगाए गए खाने को खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई. कुछ लोगों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतें हुईं. जब मामला बढ़ा तो लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया और किचन पर पहुंच गए.

जब स्थानीय लोग किचन के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए. किचन में गंदगी का अंबार लगा हुआ था. खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बेहद घटिया और एक्सपायरी पाई गई. बताया गया कि पशुओं को खिलाने वाले आटे से रोटियां बनाई जा रही थीं और बेहद खराब क्वालिटी की ब्रेड और मैदा इस्तेमाल हो रहा था.

फ्रिज में सड़ा हुआ खाना मिला

जांच के दौरान फ्रिज में रखे मोमोज से बदबू आ रही थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाना कितनी खराब हालत में रखा गया था. यही खाना लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए भेजा जा रहा था, जो सीधे उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ था.

जब लोगों ने विरोध शुरू किया तो किचन चलाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद स्थानीय लोगों ने फूड एंड सप्लाई विभाग और पुलिस को इसकी शिकायत दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है. उनका कहना है कि यह कोई एक किचन का मामला नहीं है, बल्कि गुरुग्राम में कई ऐसे क्लाउड किचन चल रहे हैं जहां खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी ऑनलाइन डिलीवरी किचन की जांच की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.