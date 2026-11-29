गुरुग्राम में शनिवार को Meta India के मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में संगठन के राष्ट्रीय और हरियाणा के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस और युवा कांग्रेस से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जाने और उन पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में संगठन ने Meta प्रबंधन को घेरा. प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उदय भानु चिब ने कहा कि सोशल मीडिया अब महज मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. जनता अपनी बात रखने, सरकार से सवाल करने और युवाओं से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के लिए इसी मंच का इस्तेमाल करती है. ऐसे में किसी राजनीतिक संगठन या विचारधारा की आवाज को यहां रोकने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करती है.

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Meta से पूछा, आखिर किन नियमों के तहत बंद हो रहे अकाउंट

चिब ने कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर हो रही कार्रवाई को लेकर Meta प्रबंधन से जवाब मांगा. उनका कहना था कि कंपनी को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि अकाउंट बंद करने या प्रतिबंधित करने के पीछे क्या वजह और कौन से नियम हैं. किसी अकाउंट पर नियमों के उल्लंघन की शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन नियमों को राजनीतिक आवाज दबाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता.

सरकार या राजनीतिक दबाव में कार्रवाई बर्दाश्त नहीं

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इन कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ी है, इसलिए उनके फैसलों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता दिखनी चाहिए. किसी सरकार, राजनीतिक दल या विचारधारा के दबाव में आकर कार्रवाई करना स्वीकार नहीं किया जा सकता. चिब ने साफ कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं, आम नागरिकों और विपक्ष की आवाज उठाती रहेगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होने तक संगठन इस मुद्दे को उठाता रहेगा.

सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं: निशित कटारिया

हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने भी अकाउंट बंद किए जाने पर Meta प्रबंधन से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और जनता की समस्याओं को उठाना कोई अपराध नहीं है. कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के अकाउंट बंद होना गंभीर चिंता का विषय है. Meta को बताना चाहिए कि आखिर किन कारणों से ये कार्रवाई की गई.

बंद अकाउंट तत्काल बहाल करने की मांग

कटारिया ने मांग की कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के अकाउंट अनुचित तरीके से बंद किए गए हैं, उन्हें तत्काल बहाल किया जाए. सभी राजनीतिक संगठनों और विचारधाराओं के लिए एक जैसे नियम लागू होने चाहिए.

युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि संगठन से जुड़े कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए हैं या उन पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने इसे केवल अकाउंट बंद होने का मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल बताया.

पुलिस ने रोका, गिरफ्तारी के बाद भी जारी रहा विरोध

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. इसके बावजूद युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जारी रखा. प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. संगठन के नेताओं ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों से उनकी आवाज नहीं दबेगी. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनका विरोध जारी रहेगा.

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