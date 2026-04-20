Gurugram News: हवाई फायर करने वाला आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, MGF मॉल के बाहर मचाई थी दहशत

गुरुग्राम में स्थित MGF मॉल के बाहर हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी घटना मॉल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई.

पुलिस के अनुसार, 18 अप्रैल की सुबह डीएलएफ फेज 2 इलाके में स्थित एमजी रोड पर बने एमजीएफ मॉल से एक कार बाहर निकल रही थी. इसी दौरान कार चालक ने एग्जिट गेट पर गाड़ी रोकी और खिड़की से हाथ बाहर निकालकर हवाई फायर कर दिया. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

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इस घटना से मॉल के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मॉल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद थाना डीएलएफ फेज-2 में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर-17 को सौंपी गई. टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 39 वर्षीय नवीन कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली के घिटोरनी इलाके के बास मोहल्ला का रहने वाला है. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वह दिल्ली और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है.

क्लब से निकलकर की फायरिंग

जांच में यह भी पता चला कि आरोपी मॉल के अंदर स्थित क्वीन क्लब से बाहर निकला था. इसके बाद उसने अपनी कार से बाहर हाथ निकालकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली है. हालांकि, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है. इसके लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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रिमांड पर लेकर पूछताछ

पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. इस दौरान पुलिस उससे हथियार की बरामदगी, फायरिंग के पीछे की वजह और अन्य संभावित पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी.

मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.