हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: पुश्तैनी जमीन के लिए खूनी संघर्ष, दादा ने पोते पर चढ़ाई स्कॉर्पियो

गुरुग्राम: पुश्तैनी जमीन के लिए खूनी संघर्ष, दादा ने पोते पर चढ़ाई स्कॉर्पियो

Gurugram News: गुड़गांव में पुश्तैनी जमीन पर रेहड़ी किराए के विवाद में परिवारिक खूनी संघर्ष हुआ. रिश्तेदारों ने धनराज को गोली मारी और उसके भाई सतबीर को दादा ने कार से कुचलने की कोशिश की.

By : राजेश यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी इलाके में, पुश्तैनी जमीन पर लगने वाली रेहड़ियों के किराए के विवाद को लेकर एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हो गया. आरोप है कि रिश्तेदारों ने पहले एक युवक को बेरहमी से पीटा और फिर उसे गोली मार दी. गनीमत रही कि गोली युवक के हाथ में लगी.

इतना ही नहीं, जब घायल युवक का भाई उसे बचाने आया, तो उसके सगे दादा ने ही उस पर स्कॉर्पियो कार चढ़ाकर उसे कुचलने का प्रयास किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया.

आरोपी दादा सतबीर को  कर लिया है गिरफ्तार

गोली लगने से घायल धनराज और गाड़ी की टक्कर से घायल उसके भाई सतबीर, दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पोते पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी दादा सतबीर को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि 2 नवंबर को ग्वाल पहाड़ी चौकी को गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो पता चला कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. अस्पताल में घायलों के परिवार ने बताया कि उनकी जमीन सनसिटी ग्वाल पहाड़ी के पास है, जिस पर वे किराए पर रेहड़ी लगवाते हैं.

आरोप है कि करीब 8 दिन पहले उनका रिश्तेदार (चाचा) जय प्रकाश वहां "हफ्ता वसूली" करने आया था, जिसको लेकर कहासुनी हुई थी. चार दिन पहले भी जयप्रकाश की धनराज से कहासुनी हुई थी.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

शिकायत के मुताबिक, 2 नवंबर की दोपहर धनराज अपनी दुकान पर था, तभी जयप्रकाश के बेटे प्रशांत, निशांत, आशीष, दीपक और पीयूष लाठी-डंडे लेकर आए और उसके साथ मारपीट करने लगे. सूचना मिलते ही धनराज का परिवार भी मौके पर आ गया.

क्या है आरोप

आरोप है कि इसी दौरान हरेंद्र, तसबीर, जयप्रकाश और गुल्लू ने अन्य के साथ मिलकर धनराज को पीटना शुरू कर दिया. आरोप है कि हरेंद्र ने जान से मारने की नीयत से धनराज पर पिस्टल से गोली चला दी, जो उसके हाथ में लगी. इसके बाद, आरोपियों ने धनराज के भाई सतबीर को जान से मारने की नीरत से स्कॉर्पियो कार से टक्कर मार दी और सभी मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने मौके से सीन ऑफ क्राइम टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से एक बांस का डंडा, एक कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी दादा सतबीर से पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget