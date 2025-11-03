गुरुग्राम: पुश्तैनी जमीन के लिए खूनी संघर्ष, दादा ने पोते पर चढ़ाई स्कॉर्पियो

हरियाणा के गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी इलाके में, पुश्तैनी जमीन पर लगने वाली रेहड़ियों के किराए के विवाद को लेकर एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हो गया. आरोप है कि रिश्तेदारों ने पहले एक युवक को बेरहमी से पीटा और फिर उसे गोली मार दी. गनीमत रही कि गोली युवक के हाथ में लगी.

इतना ही नहीं, जब घायल युवक का भाई उसे बचाने आया, तो उसके सगे दादा ने ही उस पर स्कॉर्पियो कार चढ़ाकर उसे कुचलने का प्रयास किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया.

आरोपी दादा सतबीर को कर लिया है गिरफ्तार

गोली लगने से घायल धनराज और गाड़ी की टक्कर से घायल उसके भाई सतबीर, दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पोते पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी दादा सतबीर को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि 2 नवंबर को ग्वाल पहाड़ी चौकी को गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो पता चला कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. अस्पताल में घायलों के परिवार ने बताया कि उनकी जमीन सनसिटी ग्वाल पहाड़ी के पास है, जिस पर वे किराए पर रेहड़ी लगवाते हैं.

आरोप है कि करीब 8 दिन पहले उनका रिश्तेदार (चाचा) जय प्रकाश वहां "हफ्ता वसूली" करने आया था, जिसको लेकर कहासुनी हुई थी. चार दिन पहले भी जयप्रकाश की धनराज से कहासुनी हुई थी.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

शिकायत के मुताबिक, 2 नवंबर की दोपहर धनराज अपनी दुकान पर था, तभी जयप्रकाश के बेटे प्रशांत, निशांत, आशीष, दीपक और पीयूष लाठी-डंडे लेकर आए और उसके साथ मारपीट करने लगे. सूचना मिलते ही धनराज का परिवार भी मौके पर आ गया.

क्या है आरोप

आरोप है कि इसी दौरान हरेंद्र, तसबीर, जयप्रकाश और गुल्लू ने अन्य के साथ मिलकर धनराज को पीटना शुरू कर दिया. आरोप है कि हरेंद्र ने जान से मारने की नीयत से धनराज पर पिस्टल से गोली चला दी, जो उसके हाथ में लगी. इसके बाद, आरोपियों ने धनराज के भाई सतबीर को जान से मारने की नीरत से स्कॉर्पियो कार से टक्कर मार दी और सभी मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने मौके से सीन ऑफ क्राइम टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से एक बांस का डंडा, एक कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी दादा सतबीर से पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.