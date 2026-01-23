गुरुग्राम में किडनैपिंग का Video Viral! युवक को लाठी-डंडों से पीटा, कार में भरकर ले गए बदमाश

दिल्ली से सटे साइबर सिटी, गुरुग्राम में दिनदहाड़े एक व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया. उसके अपहरण का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया, तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की.

पुलिसकर्मियों ने एक डिलीवरी बॉय का अपहरण करने और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान जयबीर और अमन के रूप में हुई है, जो दोनों भिवानी, हरियाणा के रहने वाले हैं.

कार से निकले बदमाश, लाठी डंडों से पीटा

पुलिस को दी गई शिकायत में भिवानी के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है. शाम करीब 5:20 पर अपने साथी पंकज के साथ कुछ सामान डिलीवर कर जब वह वापस जा रहा था, तभी एक गाड़ी उसकी कार के आगे आकर खड़ी हो गई.

कार में जयवीर और अमन के साथ कुछ और लोग सवार थे. आरोप है कि उन लोगों ने डिलीवरी बॉय को गाड़ी से जबरन उतारा और लाठी डंडों से मारपीट करने लगे. इसके बाद उसको जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती अपनी कार में डाल लिया और अपहरण करके ले जाने लगे.

सही समय पर पुलिस के पहुंचने के चलते बचा पीड़ित

उस समय वहां पुलिस की EVR टीम पहुंच गई. पुलिस टीम को देखकर वह लोग घबरा गए और भाग खड़े हुए. पुलिस ने पीछा कर अमन और जयवीर को कार सहित पकड़ लिया और डिलीवरी बॉय को सुरक्षित उनके चंगुल से छुड़ा लिया. पुलिस अमन और जयवीर को थाने ले गई.

आरोपी जयवीर ने बताया कि उसने जिसका किडनैप किया है वह उसका दोस्त है. साल 2024 में जयवीर ने अपना एक ट्रक बेचा था, जिससे मिली राशि 6 लाख 50 हजार उसने अपनी कार में रखी थी. पीड़ित ने वह पैसे चुरा लिए थे. बार बार कहने के बावजूद वह पैसे वापस नहीं दे रहा था. इसलिए उन्होंने योजना बनाकर लड़के को किडनैप करने की कोशिश की.

पैसे निकलवाने के लिए किया गया किडनैप

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि उनका इरादा पीड़ित को डरा कर रुपये वसूलना था, लेकिन शिकायतकर्ताओं के अनुसार पंकज द्वारा समय रहते पुलिस को सूचना देने से उनका मिशन फेल हो गया. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.