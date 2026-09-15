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ड्राइवर ने जानबूझकर मारी बाइक में टक्कर, गुरुग्राम हिट-एंड-रन का नया VIDEO

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पीछे चल रहे राइडर के कैमरे में महिला बाइक सवार को कार की टक्कर का दूसरा एंगल कैद हुआ.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 15 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में अब घटना का एक और वीडियो सामने आया है. नया वीडियो उस राइडर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो हादसे के वक्त महिला के पीछे चल रहा था. इस वीडियो में टक्कर से पहले कार और महिला की बाइक के बीच हुई गतिविधियों का अलग एंगल दिखाई दे रहा है.

पीड़ित महिला अपनी Aprilia RS 457 स्पोर्ट्स बाइक पर सवार थी और बाइकर्स के एक ग्रुप के साथ जा रही थी. उसकी बाइक पर लगे कैमरे से हादसे का वीडियो पहले ही सामने आ चुका था. अब उसके पीछे चल रहे एक परिचित ने घटना की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर की है.

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वीडियो में सफेद रंग की सेडान कार महिला की बाइक के पीछे आती दिखाई देती है. कुछ देर बाद कार महिला की बाइक की तरफ बढ़ती है और उसे टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी तेज थी कि महिला बाइक से उछलकर सड़क पर गिर जाती है और कुछ दूरी तक सड़क पर घिसटती हुई दिखाई देती है.

 
 
 
 
 
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जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप

महिला के परिचित ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि कार चालक ने जानबूझकर उसकी बाइक को टक्कर मारी. उसके मुताबिक, महिला ने कार चालक को रुकने का इशारा भी किया था, लेकिन उसने अपनी बाइक नहीं रोकी क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर था. पोस्ट में दावा किया गया कि कार चालक की पहचान कल्याण बैंसला के तौर पर हुई है. राइडर ने दावा किया कि कार में तीन लोग सवार थे और वे नशे में लग रहे थे. उसने यह भी कहा कि कार की खिड़कियां काली थीं.

सेंट्रल प्लाजा के पास कार ने मारी टक्कर

राइडर के मुताबिक, बाइकर्स का ग्रुप जब सेंट्रल प्लाजा के पास पहुंचा तो सड़क का रास्ता बदल गया और सभी वाहन चौराहे की तरफ बढ़ने लगे. इसी दौरान एक अन्य वाहन उसके सामने आ गया, जिसके कारण उसे बाइक धीमी करनी पड़ी.

उधर, महिला सड़क के किनारे की तरफ जा रही थी ताकि सफेद कार उसके आगे से निकल सके. आरोप है कि इसी दौरान कार दाईं ओर से बाईं तरफ आई और महिला की बाइक को टक्कर मार दी.

राइडर ने बताया कि टक्कर के बाद वह कुछ समय के लिए घबरा गया, लेकिन उसे याद था कि उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू है. इसके बाद उसने घायल महिला के पास रुकने के बजाय कार का पीछा करना शुरू किया, क्योंकि वहां तक दूसरे लोग महिला की मदद के लिए पहुंच चुके थे.

लाल सिग्नल पर कार को रोकने की कोशिश

राइडर के मुताबिक, उसे पता था कि आगे लाल सिग्नल है और वहां कार को रुकना पड़ेगा. उसने कार का पीछा करते हुए वहां मौजूद दूसरे बाइक सवारों से उसे रोकने के लिए कहा.

उसने बताया कि स्थिति अचानक होने के कारण दूसरे बाइक सवारों को तुरंत समझ नहीं आया कि मामला क्या है. इसके बाद वह कार के पास पहुंचा. उसके अनुसार, कार चालक ने अपनी खिड़की नीचे कर दी और इसी दौरान उसका चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

बताया जा रहा है कि यही तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई. राइडर का कहना है कि उसने हादसे के बाद भी वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखा, ताकि कार चालक की पहचान और घटना से जुड़े सबूत सुरक्षित रह सकें.

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पुलिस जांच में सामने आएगी पूरी सच्चाई

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में सामने आए दोनों वीडियो अब जांच के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं. एक वीडियो महिला की बाइक से रिकॉर्ड हुआ है, जबकि नया वीडियो पीछे चल रहे राइडर के कैमरे का है. दोनों फुटेज से हादसे से पहले और टक्कर के दौरान की पूरी स्थिति को समझने में पुलिस को मदद मिल सकती है.

फिलहाल कार चालक पर लगाए गए जानबूझकर टक्कर मारने और नशे में होने जैसे आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 15 Sep 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
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