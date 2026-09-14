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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: महिला राइडर हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज

गुरुग्राम: महिला राइडर हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज

गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर FIR दर्ज की और जांच शुरू की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारकर गिराने के मामले में पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है. वायरल वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब वीडियो में नजर आ रही कार और उसके जरिए आरोपी की पहचान करने में जुटी है.

गुरुग्राम गोल्फ कोर्स हादसा मामले में गुरुग्राम ACP अभिलक्ष जोशी ने कहा, “14 सितंबर 2026 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने एक वीडियो देखा, जिसमें एक कार एक महिला बाइक चालक को पीछे से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है. यह घटना गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी. गुरुग्राम पुलिस ने संबंधित महिला से संपर्क किया है और खुद संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाने में FIR दर्ज की है."

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वाहन के जरिए आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस

ACP ने कहा, "आरोपी की पहचान के संबंध में फिलहाल वाहन के जरिए उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. महिला को भी जांच में शामिल किया जाएगा और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वीडियो में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में भी उससे संपर्क किया जाएगा, उसे जांच में शामिल किया जाएगा और उसके दावों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी."

उन्होंने कहा, "हम गुरुग्राम में तेज या लापरवाही से वाहन चलाने और इस तरह की घटनाओं पर नजर रख रहे हैं. किसी औपचारिक शिकायत के बिना भी हम संज्ञान लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. इसके लिए बनाई गई हमारी विशेष सेल भी ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही है."

पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की

पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा, "लोगों को ऐसी घटनाओं में खुद शामिल नहीं होना चाहिए और न ही इनके बारे में बिना आधार की अफवाहें फैलानी चाहिए. ऐसा करना कानूनी अपराध है और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी.”

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बाइक के कैमरे में कैद हुआ था पूरा घटनाक्रम

जानकारी के मुताबिक, महिला बाइक राइडर सिया दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर राइड कर रही थी. तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसका पीछा किया और टक्कर मारकर उसे गिरा दिया. घटना बाइक और हेलमेट में लगे कैमरों में कैद हो गई. सेफ्टी गियर के कारण सिया को गंभीर चोट नहीं आई. उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 14 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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Gurugram News HARYANA NEWS
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