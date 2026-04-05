गुरुग्राम में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत, पटौदी में चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर लोग

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है. गुरुग्राम के पटौदी के हेलीमंडी की अनाजमंडी में आढ़तियों के पल्लेदार गैस सिलेंडर ना मिलने के चलते चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं. गैस सिलेंडर ना मिलने के चलते करीब 20 से 25 पल्लेदार चूल्हे पर रोटी और सब्जी बनाकर अपना पेट भर रहे हैं. गैस की किल्लत के बीच लकड़ी भी महंगी हो गई है.

गैस की किल्लत से परेशान पल्लेदार

करीब 10 से 15 साल से गुरुग्राम में रहकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले यह पल्लेदार अब गैस की किल्लत से परेशान हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि गैस की किल्लत तो हो ही गई है, साथ में चूल्हे में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं. पहले जो जलावन के लिए लकड़ी 5 से 7 रुपए किलो मिल जाती थी, अब वह 12 से 15 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है. गैस की किल्लत और लकड़ियों के दाम बढ़ने से गरीबों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है और लोगों की परेशानी धीरे-धीरे और बढ़ रही है.

पल्लेदारों ने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की लगाई गुहार

पहले इन पल्लेदारों को अगर गैस सिलेंडर की कमी पड़ती थी तो आढ़ती इनको एक दो गैस सिलेंडर उपलब्ध करा देते थे, लेकिन अब तो आढ़तियों को ही गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं तो इन पल्लेदारों को वो गैस कहां से देंगे. इन पल्लेदारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इनको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए.

बहरहाल लगातार हो रही गैस सिलेंडरों की किल्लत के चलते पल्लेदार तो चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं लेकिन अगर गैस की किल्लत लगातार बरकरार रही और दाम भी बढ़ते रहे तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.