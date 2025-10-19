हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram Diwali: दीवाली पर पटाखे खरीदने उमड़ी लोगों की भीड़, इस वजह से सता रहा हादसे का डर

Gurugram Diwali: दीवाली पर पटाखे खरीदने उमड़ी लोगों की भीड़, इस वजह से सता रहा हादसे का डर

Gurugram Diwali 2025 Crackers: गुरुग्राम के गाडोली गांव में पटाखों के गोदाम के बाहर पटाखे खरीदने के दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं. इस बीच लोग सिगरेट, बीड़ी पीते हुए दिख रहे हैं.

By : राजेश यादव | Updated at : 19 Oct 2025 07:55 PM (IST)
हरियाणा के गुरुग्राम में दीवाली के मौके पर पटाखे खरीदने के लिए लगी लोगों की भीड़ लगी हुई है. गुरुग्राम में पटाखे खरीदने दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं. वहीं भीड़ से पटाखे की खरीदारी के कारण सड़कें भी जाम हो गई हैं. सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है.

गुरुग्राम के गाडौली गांव में पटाखों के गोदाम के बाहर लोग बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए हैं. एक हल्की सी चिंगारी बड़े हादसे को दावत दे सकती है. इसी वजह से हरियाणा के गुरुग्राम में बड़े हादसे का डर सता रहा है.

पटाखे खरीदने दूर-दराज से आ रहे हैं लोग (Gurugram Diwali Crackers Factory)

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के गाडोली गांव में पटाखों के गोदाम के बाहर  पटाखे खरीदने के दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं. दो दिनों से पटाखे खरीदने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है. इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जो बड़े हादसे को दावत देती नजर आ रही है. 

पटाखों के गोदाम के बाहर गोदाम के मालिक और स्टाफ बीड़ी, सिगरेट पीते नजर आए जिसे पटाखे खरीदने आए एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. अब आप ही सोचिए एक हल्की सी चिंगारी भी कितना बड़ा हादसा कर सकती है. ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो कितने लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं. 

गुरुग्राम पुलिस दिखी नदारद 

इस बीच वहां सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस भी नदारद नजर आई. सड़कों पर भी गाड़ियां इतनी नजर आई कि सड़क पर जाम लग गया. वहां से निकलने के लिए एक घंटे से भी ज्यादा समय लग रहा है. आपको बता दें कि जाम को खुलवाने के लिए ना तो ट्रैफिक पुलिस नजर आई और ना ही पटाखों के गोदाम के बाहर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोई पुलिस कर्मी.

ऐसे में अगर कोई हादसा हुआ या भगदड़ मची तो क्या होगा ये सोचकर ही डर लगता है. फिलहाल पटाखों के प्रति लोगों को कितनी दीवानगी है ये तो तस्वीर देखने से ही पता चलता है. अभी कल तक पटाखों के गोदाम के बाहर पटाखे खरीदने के लिए लोगों का हुजूम ऐसे ही उमड़ता रहेगा. हलांकि पुलिस की लापरवाही के बीच भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे हादसे को खतरा बना हुआ है.

Published at : 19 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Haryana Police Diwali Celebration HARYANA NEWS Diwali 2025 Diwali Puja 2025 Deepavali 2025
