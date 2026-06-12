गुरुग्राम: DNA रिपोर्ट ने खोली IVF घोटाले की परतें! अपने असली बच्चों की तलाश में भटक रहा दंपति

गुरुग्राम का एक दंपति पिछले 5 महीने से अपने बच्चों को पाने की उम्मीद में अस्पताल, पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहा है. हैरानी की बात यह है कि दंपति का दावा है कि आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए पैदा हुए जुड़वा बच्चों का डीएनए न तो पिता से मेल खाता है और न ही मां से. अब यह मामला सोशल मीडिया से लेकर अदालत तक पहुंच चुका है और दंपति पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहा है.

राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर गुरुग्राम के सेक्टर-111 में रहते हैं. दंपति के पहले से दो बच्चे हैं, लेकिन परिवार बढ़ाने की इच्छा के चलते उन्होंने आईवीएफ तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया.

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इसके लिए वे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एसीआई आईवीएफ अस्पताल पहुंचे. राहुल का कहना है कि उन्हें एक डॉक्टर के माध्यम से वहां भेजा गया था और पूरी प्रक्रिया के बाद डिलीवरी भी एक बड़े निजी अस्पताल में हुई.

दंपति के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाद में कुछ संदेह होने पर उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट आने के बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.

DNA रिपोर्ट में नहीं मिला माता-पिता से मेल

राहुल राठौर का दावा है कि डीएनए जांच में यह सामने आया कि दोनों बच्चे न तो उनके जैविक बच्चे हैं और न ही उनकी पत्नी मीनू राठौर से उनका कोई आनुवंशिक संबंध है. यही वजह है कि अब दंपति यह सवाल उठा रहा है कि आखिर उनके असली बच्चे कहां हैं.

राहुल का कहना है कि अगर डीएनए रिपोर्ट सही है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है. उनका आरोप है कि या तो डिलीवरी के दौरान बच्चों की अदला-बदली हुई या फिर आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान कोई गंभीर लापरवाही हुई.

अस्पताल और एजेंसियों पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित दंपति का आरोप है कि जब उन्होंने मामले की शिकायत संबंधित संस्थाओं और अस्पताल प्रबंधन से की तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. राहुल का कहना है कि शुरुआत में उन्हें डीएनए टेस्ट न कराने के लिए भी कहा गया था. लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो कई सवाल खड़े हो गए.

राहुल का आरोप है कि मामले से जुड़े कुछ दस्तावेजों में भी गड़बड़ी सामने आई है. उनका दावा है कि अदालत में पेश किए गए कुछ कागजातों को लेकर भी सवाल उठे हैं. इसी वजह से वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

राहुल और मीनू का कहना है कि पिछले 5 महीने से वे लगातार पुलिस, अस्पताल और अदालत के चक्कर लगा रहे हैं. उनका आरोप है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद अस्पताल की ओर से सभी जरूरी रिकॉर्ड अब तक जमा नहीं कराए गए हैं.

दंपति का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां और रिकॉर्डिंग भी सौंपी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है.

सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगाई गुहार

जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो दंपति ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया. राहुल और मीनू ने अपने परिवार के साथ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई है और लोगों से मदद की अपील की है. उनका कहना है कि अगर यह वीडियो उस परिवार तक पहुंच जाए, जिसके बच्चे उनके साथ बदल गए हों, तो शायद सच्चाई सामने आ सके.

राहुल का दावा है कि उनके पास अस्पताल प्रबंधन से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है. उनका कहना है कि बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया था कि उनके स्पर्म का इस्तेमाल कई बच्चों के लिए किया जाएगा. राहुल का कहना है कि यह रिकॉर्डिंग उन्होंने पुलिस और अदालत दोनों को उपलब्ध कराई है.

इसके अलावा अदालत ने अस्पताल से यह जानकारी भी मांगी है कि जिस दिन मीनू राठौर की डिलीवरी हुई थी, उस दिन कितनी अन्य महिलाओं की डिलीवरी हुई थी. दंपति का आरोप है कि अदालत के निर्देश के बावजूद यह रिकॉर्ड अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है.

CBI जांच की मांग, बच्चों को खोजने की उम्मीद

पीड़ित दंपति अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो इस तरह के और मामले भी सामने आ सकते हैं.

राहुल और मीनू का कहना है कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है. वे सिर्फ अपने बच्चों को वापस पाना चाहते हैं. उनका मानना है कि संभव है उसी दिन किसी अन्य दंपति की भी डिलीवरी हुई हो और किसी कारणवश बच्चों की अदला-बदली हो गई हो.

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दंपति का कहना है कि वे किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे और न ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ इतनी है कि उनके असली बच्चे उन्हें मिल जाएं और जो बच्चे इस समय उनके पास हैं, वे अपने वास्तविक माता-पिता तक पहुंच सकें.

5 महीने से न्याय और जवाब की तलाश में भटक रहा यह परिवार अब सोशल मीडिया और लोगों की मदद के सहारे अपने बच्चों तक पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठा है. मामले की सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा, लेकिन फिलहाल यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.