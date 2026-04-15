गुरुग्राम: जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त

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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त

Gurugram News: जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त

Gurugram News: गैंगस्टर कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है, उस पर 36 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. डीटीपी और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया अवैध कब्जा

By : राजेश यादव | Updated at : 15 Apr 2026 04:44 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार (15 अप्रैल) को एक बार फिर गैंगस्टर द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर पुलिस और डीटीपी का बुलडोजर चला है. गुरुग्राम के नामी गैंगस्टर कौशल चौधरी द्वारा किए गए सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया गया है. नामी बदमाश कौशल चौधरी ने करीब 1000 गज से ज्यादा की सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां पर डेयरी और पानी का व्यापार चलाया जा रहा था.

हालांकि गैंगस्टर कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है लेकिन वो अपने गुर्गे की मदद से वर्चस्व बनाए रखने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था. गुरुग्राम पुलिस और डीटीपी की टीम ने मिलकर इस अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया. 

गैंगस्टर कौशल चौधरी पर करीब 36 मामले दर्ज

गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी पर करीब 36 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने कौशल चौधरी की प्रॉपर्टी को अटैच कर यह अभियान चलाया है. गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा का रहने वाला गैंगस्टर कौशल चौधरी जेल में बैठकर भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं. गैंगस्टर कौशल चौधरी जरूर जेल में बैठा हुआ है लेकिन उसके गुर्गे बाहर बैठकर उसका काम संभाल रहे हैं. कौशल चौधरी के एक इशारे पर गैंग में शामिल लोग काम करते हैं.

अपराधियों के वर्चस्व को खत्म करने में जुटी गुरुग्राम पुलिस

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया, ''गुरुग्राम पुलिस लगातार अपराधियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध वसूली और किराए के बिजनेस को खत्म करने में लगी हुई है. गुरुग्राम पुलिस अपराधियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए जुट गई है.''

कौशल चौधरी के भाई की हो चुकी है हत्या

बता दें कि गैंगस्टर कौशल चौधरी काफी सालों से गुरुग्राम में क्राइम की दुनिया में सिक्का जमाया हुआ है. हालांकि इस दौरान कौशल चौधरी के भाई की अन्य बदमाशों ने गोली मारकर जान भी ले ली थी जिसके बाद कौशल चौधरी ने अपराध की दुनिया में अपना पैर जमा लिया. कौशल चौधरी पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती और चोरी के मामले समेत 36 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. 

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Published at : 15 Apr 2026 04:40 PM (IST)
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