दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक युवक द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पीजी में बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. युवती की माता ने जब पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

बादशाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. पीड़ित छात्रा त्रिपुरा की रहने वाली है. वह यहां लिव इन पार्टनर के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी. आरोपी दिल्ली का रहने वाला है.

आरोपी करता था अपने पार्टनर पर शक

शक के आधार पर पार्टनर के साथ आरोपी ने मारपीट की. पुलिस के अनुसार दोनों की शादी की बात चल रही थी. पकड़ा गया आरोपी 19 वर्ष का शिवम बताया जा रहा है. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, बादशाहपुर थाना पुलिस को एक महिला ने सूचना दी थी कि उनकी बेटी को उसके प्रेमी ने एक पीजी में रखा हुआ है और उसे प्रताड़ित कर रहा है.

जिस पर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची जहां पर शिकायतकर्ता की लड़की मिली जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने मारपीट की हुई थी. पीड़िता को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सेक्टर-10, गुरुग्राम में दाखिल किया गया, जहां उसकी हालत ज्यादा खराब होने के चलते उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया.

एक ही कमरे में रहते थे दोनों

पीड़िता ने शिकायत के माध्यम से पुलिस टीम को बताया कि वह तथा आरोपी एक साथ में एक ही कमरे में रहते थे. आरोपी उस पर शक करता था और इसके साथ लगातार मारपीट करने लगा. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसकी पहचान दिल्ली निवासी 19 वर्षीय शिवम के रूप में हुई.

सितंबर 2025 में हुई थी मुलाकात

गुरुग्राम पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पीड़िता तथा आरोपी की मुलाकात सितंबर 2025 में हुई थी. आरोपी व पीड़िता के परिवार वालों की आपस में दोनों की शादी की बात चल रही थी. पीड़िता और आरोपी की आपस में किसी बात को लेकर बहस हो गई जिसके बाद दोनों का आपस में विवाद हो गया और आरोपी, पीड़िता को परेशान करने लगा व उसके साथ मारपीट की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.