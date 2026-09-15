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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा‘देखा भी नहीं कि मैं जिंदा...', गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर बोलीं सिया

‘देखा भी नहीं कि मैं जिंदा...', गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर बोलीं सिया

गुरुग्राम हिट एंड रन केस को लेकर पीड़ित बाइक राइडर सिया ने कहा पूरे वीडियो में दिख रहा है कि कौन किसको उकसा रहा था? अगर आपको लगता है कि हम बाइक तेज और धीमी कर रहे थे, तो आपने पीछा क्यों किया?

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 15 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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गुरुग्राम के चर्चित बाइक हिट एंड रन मामले में अब पीड़ित बाइक राइडर सिया ने अपना पक्ष सामने रखा है. सिया ने एक नया वीडियो शेयर कर उस घटना को लेकर अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि कार सवार ने उन्हें टक्कर मारने के बाद रुककर यह तक नहीं देखा कि वह जिंदा हैं या नहीं. सिया ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कार सवार को उनके साथ हुई घटना का इतना दुख है, तो हादसे के बाद वह मौके पर क्यों नहीं रुके.

सिया ने कहा, "पूरे वीडियो में दिख रहा है कि कौन किसको उकसा रहा था? अगर आपको लगता है कि हम बाइक तेज और धीमी कर रहे थे, तो आपने पीछा क्यों किया? वो कह रहे हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि बाइक लड़की चला रही थी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बहुत लंबे बाल हैं और चोटी बंधी हुई थी. आपने वो देखा था. आप आए और आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला."

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सिया ने वीडियो में बताया, "आप कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे, तो सिर्फ दो वीडियो ही सामने क्यों आए? मुझे समझ में नहीं आता कि आपके हिट-एंड-रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो काफी नहीं हैं?"

तीसरी लेन में आकर सीधे टक्कर मारी- सिया

सिया ने कहा कि सामने आए दोनों वीडियो घटना को समझने के लिए काफी हैं. उन्होंने कहा, "एक वीडियो में दिख रहा है कि आप एक लेन से तीसरी लेन में आकर सीधे मुझे टक्कर मारकर भाग जाते हैं. एक वीडियो जो मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है, उसमें दिख रहा है कि मैं आपकी गाड़ी से पूरी तरह घिसी हूं और उसके बाद सड़क पर गिरी हूं. क्या वो दो वीडियो काफी नहीं हैं?"

उन्होंने हादसे के बाद कार न रोकने को लेकर भी सवाल उठाया. सिया ने कहा, "अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था, तो उस समय आप रुके क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे टक्कर मारी है, तो आप रुकते और देखते कि मुझे चोट लगी है या नहीं. अगर दो-तीन सेकेंड का भी फर्क हो जाता, तो मुझे गहरी चोट लग सकती थी, मेरी हड्डियां टूट सकती थीं और मेरी वहीं मौके पर मौत हो सकती थी."

‘सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं’

सिया ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अब सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, "वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो भागे हैं. जिस इंसान को उन्होंने टक्कर मारी है, वो जिंदा है या मर गया, ये देखने के लिए वो एक सेकेंड भी नहीं रुके."

बयान लेने दिल्ली आएगी पुलिस- पिता रोशन चौहान

वहीं, बाइक राइडर सिया के पिता रोशन चौहान ने ABP न्यूज से बातचीत में बताया कि मामले में लिखित शिकायत दी गई है और केस भी दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, "हमने कल लिखित शिकायत भी की है और एक मामला भी दर्ज किया गया है. हमने लिखित शिकायत दी है. वहां के अधिकारियों से बात हुई है. पुलिस आज दिल्ली में बयान लेने के लिए आएगी."

रोशन चौहान ने कहा कि घटना को देखते हुए मामले में सख्त धाराएं लगनी चाहिए. उन्होंने कहा, "जिस प्रकार से उन्होंने गाड़ी को हिट करने की कोशिश की है, उसमें हिट-एंड-रन और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं भी लगनी चाहिए, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की है. पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कि एक महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है और जिस तरह से उसका पीछा किया गया, वो भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है."

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‘बेटी कॉलेज टाइम से बाइक चला रही है’

रोशन चौहान ने कहा कि उनकी बेटी लंबे समय से बाइक चला रही है और उन्होंने घटना को छिपाने के बजाय सामने लाने की सलाह दी. उन्होंने कहा, "बेटी तो कॉलेज टाइम से ही बाइक चलाती है. आज एक के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ होगा. जिस प्रकार से उसने हिट किया, उसमें उसको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था. मैंने बेटी को बोला कि ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती हैं."

गुरुग्राम पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है. घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 15 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS Sia Chauhan
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