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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर आरके मीणा ने सोशल मीडिया पोस्ट में जिम्मेदारी लेने की बात कही. पोस्ट में बाबा रामपाल और फिल्म निर्माताओं को धमकी भी दी गई.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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हरियाणा के हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग होने का दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर उत्तरी भारत के गैंगस्टर आरके मीणा ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. पोस्ट में शूटर सामना और शकू बेनीवाल का भी नाम लिया गया है. पोस्ट में बाबा रामपाल के खिलाफ धमकी भरी बातें लिखी गई हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में आरके मीणा ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने की बात कही है. पोस्ट में लिखा गया है, "जय श्री राम!! जय महाकाल! राम-राम सभी भाइयों को! यह जो रात हरियाणा में पाखंडी रामपाल के डेरे पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई शूटर सामना और छोटा भाई शकू बेनीवाल लेते हैं."

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पोस्ट में आगे बाबा रामपाल के आचरण को लेकर भी धमकी दी गई है. इसमें लिखा गया है, "यह हमारे परम पूज्य भगवान शिव जी और हिंदू धर्म के देवी-देवताओं का मजाक बनाता है. अगर इस पाखंडी #रामपाल ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया, तो इसे शिव जी की भस्म में मिला देंगे."

फिल्म निर्माताओं को भी दी गई धमकी

पोस्ट में फिल्म निर्माताओं को भी निशाना बनाया गया है. इसमें भगवान के किरदारों को फिल्मों में दिखाने के तरीके पर आपत्ति जताई गई है. पोस्ट में लिखा गया है, "ये जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो अश्लील औरतों को हमारे भगवान के रोल में दिखा रहे हैं, वे सुधर जाएँ. नहीं तो हम ऐसी फिल्म बनाएँगे कि पूरी दुनिया देखेगी. हमारे रहते हुए किसी ने दोबारा ऐसी हरकत की, तो उसे छोड़ेंगे नहीं!"

हिंसा के बाद गिरफ्तार हुआ था रामपाल

बाबा रामपाल का हिसार के बरवाला में आश्रम है. वह पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रह चुका है. बरवाला स्थित आश्रम में नवंबर 2014 में पुलिस कार्रवाई के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना में कई लोगों की मौत हुई थी.

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सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि रामपाल कुछ महीने पहले जेल से बाहर आया था. हालांकि, पोस्ट में किए गए दावों और फायरिंग की घटना की पुष्टि के लिए पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आना जरूरी है.

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Published at : 22 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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