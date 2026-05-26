करनाल में गंगा दशहरा पर हादसा, यमुना में नहाने गए 3 युवक डूबे, 4 घंटे तक नहीं पहुंची मदद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom करनाल में यमुना नदी में नहाने गए 5 युवक डूबे.

एक को बचाने गए दो दोस्तों की भी डूबने से मौत.

देर से पहुंची नाव और गोताखोरों की टीम पर उठे सवाल.

ग्रामीणों के अनुसार, कम पानी से गहरे हिस्से में जाने से हुआ हादसा.

हरियाण के करनाल में गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ा हादसा हो गया. लालूपुरा गांव के पास यमुना नदी में नहांने गए 5 युवकों में से तीन युवक नदी में समा गए. नदी में डूबने वाले युवक मुबारकाबाद और कुटेल गामड़ी गांव के निवासी बताएं जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, यमुना में नहाने गए पांच युवकों में एक अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए अन्य युवक आगे बढ़े, लेकिन देखते ही देखते तीनों युवक नदी में समा गए.

कम पानी से गहरे हिस्से में जाने के कारण यह हादसा हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से नाव और गोताखोरों की टीम काफी देर से पहुंची थी. यदि ये लोग समय से आ जाते तो शायद तीनों युवक बच जाते. मौके पर पहुंचने के बाद में गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू की गई. घंटों सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों के शव मिले.

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काफी देर तक चला सर्च ऑपरेशन

घटना स्थल पर पहुंचे एग्जीक्यूटिव ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरविंद यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पांच युवक यमुना में नहाने आये हुए थे, उनमें से तीन बच्चे डूबे है. उन्होंने कहा एक दूसरे को बचाने के प्रयास करते समय तीनों युवक डूब गए हैं. डूबने वाले युवकों में दो युवक कुटेल और एक युवक मुबारकबाद का रहने वाला है. उन्होंने कहा कि यमुना में डूबे तीनों युवकों की तलाश के लिए स्थानीय गोताखोरों ने प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है. तकरीबन डेढ़ घंटे से उनकी तलाश की गई, लेकिन अभी तक कुछ भी पता चल नहीं पाया है. हालांकि, सरकारी गोताखोरों और दोबार सर्च ऑपरेशन के बाद युवकों के शव मिले.

कैसे डूबे तीनों युवक?

हादसे के वक्त मौजूद शिवम नाम के युवक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, यमुना में नहाने के लिए आये थे. नहाते समय यमुना में आगे एक लड़का आगे चला गया और यमुना में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए 2 लड़के यमुना में चले गए. इसके बाद गांव के तीन और युवक यमुना में कूदे, 2 युवक बाहर निकल गए, जबकी तीन युवक यमुना में डूब गए. उसने बताया कि कुटेल गांव के 2 युवक और एक मुबारकबाद का रहने वाला युवक डूबा है.

कौन हैं नदी में डूबने वाले युवक?

पुलिस के अनुसार, नदी में नहाने गए युवकों की पहचान मोंटी, संजू, अंकित, विक्की, रोहित और कृष्ण है. नहाते समय मुबारकबाद का रमेश कुमार अचानक गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए मोंटी और संजू अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गए. हालांकि, गहराई ज्यादा होने के कारण तीनों ही नदी में समा गए. बाकी युवक किसी तरह नदी से बाहर निकल सके, लेकिन रमेश कुमार, मोंटी और संजू का पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई और बचाव कार्य शुरू किया गया. इस हादसे से गांव में मातम पसर गया है.

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