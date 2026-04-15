फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में स्थित एक वाहन के कलपुर्जे (ऑटो पार्ट्स) बनाने वाली फैक्टरी के श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई मजदूरी दरों को लागू कराने के लिए किया जा रहा था.

जानकारी के मुताबिक, मदरसन सुमी फैक्टरी के करीब 1,000 कर्मचारी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे फैक्टरी के बाहर इकट्ठा हो गए. उन्होंने दिल्ली-आगरा हाईवे की सर्विस रोड को जाम करने की कोशिश की. जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हुआ. इससे पहले सोमवार को भी श्रमिकों ने पलवल के पृथला गांव और सराय ख्वाजा के पास हाईवे को जाम कर दिया था, जिसके कारण कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा.

पुलिस की हिरासत में 23 प्रदर्शनकारी

पुलिस ने बताया कि सड़क जाम करने की कोशिश के दौरान 23 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा. प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आरोप है कि उनसे रोजाना 16 घंटे तक काम कराया जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 11,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में इतनी कम तनख्वाह पर गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है.

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मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का लिया था फैसला

वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच सही जानकारी के अभाव और अफवाहों के कारण हुआ है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी और सभी उद्योगों को इस बारे में श्रमिकों को स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 8 अप्रैल को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा था कि यह निर्णय एक अप्रैल से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा.

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