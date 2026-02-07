इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख

फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में सुनामी झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत, जबिक कई लोगों के घायल होने की खबर है. इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे पर दुख प्रकट किया है. सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म एक्स पर ट्वीट में लिखा कि फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं. इस दुर्घटना में जान गँवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

अधिकारियों को दिए इलाज के निर्देश- नायब सिंह सैनी

सीएम ने बताया कि घायल हुए लोगों के समुचित एवं तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. हरियाणा सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ घायलों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी है.

घटना पर डीसी ने दी यह जानकारी

इस हादसे पर डीसी आयूष सिन्हा ने कहा कि शनिवार ( 7 फरवरी) शाम करीब 6:15 बजे सूरज इलाके में झूला टूटने से हादसा हुआ है. इसमें 13 लोग घायल हो गए हैं. वहीं 9 गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल एंबुलेंस से सुप्रीम अस्पताल पहुंचाया गया है.

इसके अलावा 4 को डीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. वहीं उन्होंने बताया कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में, लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक पुलिस कर्मी, एक इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया और वर्तमान में उसका इलाज चल रहा है. मामले में आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है. हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद हैं. मौके से सबूत इकट्ठा किए जा रहे जिससे हादसे के पीछे की वजह का पता चल सके.