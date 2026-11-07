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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाफरीदाबाद: पार्किंग को लेकर खूनी विवाद, सिंगापुर से आए परमजीत को गोलियों से भूना

फरीदाबाद: पार्किंग को लेकर खूनी विवाद, सिंगापुर से आए परमजीत को गोलियों से भूना

फरीदाबाद में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी द्वारा की गयी फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गयी. मृतक दो दिन पहले ही भांजी की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर से लौटा था.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Nov 2026 05:44 PM (IST)
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हरियाणा में  फरीदाबाद के सेक्टर-21C में दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस की रात पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान परमजीत धनकड़ के रूप में हुई है. 

आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले मोहन उर्फ मोनू शर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से करीब 15 से 16 राउंड फायरिंग की. इनमें से 8 से 9 गोलियां परमजीत को लगीं, जिससे उनकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी.

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दो दिन पहले ही सिंगापुर से लौटे थे परमजीत 

जानकारी के मुताबिक, परमजीत मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे. वह एक बड़ी नेशनल कंपनी में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में सिंगापुर में रहते थे. दो दिन पहले ही वह अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए फरीदाबाद लौटे थे. 24 नवंबर को उनके भांजे की शादी होनी थी. परमजीत मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे. 

पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद 

बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे परमजीत जिम से घर लौटे थे. इसी दौरान पार्किंग को लेकर तीसरी मंजिल पर रहने वाले मोहन उर्फ मोनू शर्मा से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मोनू ने उन पर फायरिंग कर दी.पुलिस के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद होता रहता था. पांच दिन पहले भी आरोपी ने परमजीत के बेटे के साथ कुत्ते को लेकर गाली-गलौज की थी. 

आरोपी परिवार के साथ फरार 

वारदात के बाद आरोपी अपने परिवार सहित फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.परमजीत के शव का पोस्टमार्टम ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कराया जाएगा.

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Input By : लता गौतम
Published at : 07 Nov 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Faridabad News HARYANA NEWS
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