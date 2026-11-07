फरीदाबाद: पार्किंग को लेकर खूनी विवाद, सिंगापुर से आए परमजीत को गोलियों से भूना

हरियाणा में फरीदाबाद के सेक्टर-21C में दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस की रात पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान परमजीत धनकड़ के रूप में हुई है.

आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले मोहन उर्फ मोनू शर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से करीब 15 से 16 राउंड फायरिंग की. इनमें से 8 से 9 गोलियां परमजीत को लगीं, जिससे उनकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी.

यह भी पढ़ें: पानीपत: दुकान के बाहर सामान रखने पर विवाद, दुकानदार ने सिर से छाती में टक्कर मारी, मौत

दो दिन पहले ही सिंगापुर से लौटे थे परमजीत

जानकारी के मुताबिक, परमजीत मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे. वह एक बड़ी नेशनल कंपनी में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में सिंगापुर में रहते थे. दो दिन पहले ही वह अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए फरीदाबाद लौटे थे. 24 नवंबर को उनके भांजे की शादी होनी थी. परमजीत मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे.

पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे परमजीत जिम से घर लौटे थे. इसी दौरान पार्किंग को लेकर तीसरी मंजिल पर रहने वाले मोहन उर्फ मोनू शर्मा से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मोनू ने उन पर फायरिंग कर दी.पुलिस के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद होता रहता था. पांच दिन पहले भी आरोपी ने परमजीत के बेटे के साथ कुत्ते को लेकर गाली-गलौज की थी.

आरोपी परिवार के साथ फरार

वारदात के बाद आरोपी अपने परिवार सहित फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.परमजीत के शव का पोस्टमार्टम ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम: हादसा या हार्ट अटैक? UK से लौटे इंजीनियर का होटल के कमरे में मिला शव