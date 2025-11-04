फरीदाबाद: 'खून से लथपथ थी लड़की और...', युवती पर गोली चलने की घटना पर चश्मदीद ने क्या बताया?

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी में सोमवार (3 नवंबर) की शाम को एक युवती पर गोली चलने की घटना सामने आई. आरोपी युवक ने नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चलाई. जिसके बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के तुरंत बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

युवती की घटना कर आरोपी युवक फरार हो गया. वहीं घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के बारे में कई खुलासे किए हैं. जिसमें किस तरह युवती के ऊपर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

पूरी घटना पर एक नजर

घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे की है. जानकारी के अनुसार, श्याम कॉलोनी निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा 100 फीट रोड स्थित एक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर लौट रही थी. इसी दौरान एक युवक उसका पीछा करते हुए गली तक पहुंच गया.

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले से युवती को जानता था और लाइब्रेरी के बाहर से ही उसका पीछा कर रहा था. जैसे ही युवती अपनी गली में पहुंची, आरोपी ने बिजली के खंभे के पास उसे रोकने की कोशिश की और जबरन उससे बात करने लगा. जब युवती ने बात करने से इनकार किया तो आरोपी ने गुस्से में देसी कट्टा निकाला और उस पर गोली चला दी.

गोली युवती के दाहिने कंधे पर लगी और वह घायल होकर वहीं गिर गई. वारदात के बाद युवक कट्टा वहीं फेंक कर बाइक से फरार हो गया. गोली लगने की आवाज सुनकर आसपास के लोग गली में बाहर निकल आए. उसी गली में एक बैग की दुकान चलाने वाली महिला ने युवती को खून से लथपथ देखा और अन्य लोगों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया.

घटना पर चश्मदीदों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि "जब गोली चलने की आवाज आई, तो पहले लगा जैसे टायर फटने की आवाज हो, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद किसी लड़की की जोर-जोर से चीखने की आवाज आई. जब गैलरी से बाहर देखा तो एक युवक बाइक पर तेजी से भागता दिखा और गली में एक लड़की खून से लथपथ चिल्ला रही थी."

महिला ने बताया कि "लड़की के कंधे और चेहरे से खून बह रहा था. उन्होंने तुरंत अन्य लोगों के साथ उसे अस्पताल में भर्ती कराया. महिला ने बताया कि युवती की सहेलियां भी थी, लेकिन वो उससे थोड़ा आगे चल रही थी. जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने ने बताया कि युवक उसका पीछा लाइब्रेरी से ही कर रहा था और गली में पहुंचकर उसने पहले उससे झगड़ा किया और फिर गोली चला दी."

12वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा

युवती की उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष बताई जा रही है और वह 12वीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ती है. वह रोजाना इसी रास्ते से पढ़ाई करने के लिए सौ फुट रोड स्थित लाइब्रेरी जाती थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने मौके से देसी कट्टा बरामद कर लिया है और गली से साक्ष्य जुटाए हैं. बल्लभगढ़ सिटी थाना एसएचओ ने बताया कि “बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी इलाके में एक नाबालिग युवती पर युवक द्वारा गोली चलाने की सूचना मिली थी. पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है.

आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.” फिलहाल युवती का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस गोली चलाने वाले की तलाश में जुट गई है.