फरीदाबाद: सूरजकुंड मेले को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रूट पर भारी गाड़ियों की एंट्री बंद

हरियाणा में 16 दिवसीय सूरजकुंड शिल्प महोत्सव का शुभारंभ 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. 16 दिवसीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के मद्देनजर फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में कई रूट पर भारी और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी. फरीदाबाद के डीसीपी (ट्रैफिक) मकसूद अहमद ने गुरुवार (29 जनवरी) को बताया कि 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक कई रूट पर भारी और कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

सूरजकुंड मेले को लेकर किन-किन रूट पर प्रतिबंध?

पाली से शूटिंग रेंज की ओर

अंखी से सूरजकुंड की ओर

एनएचपीसी चौक से सूरजकुंड की ओर

और प्रहलादपुर दिल्ली सीमा से सूरजकुंड की ओर.

गाड़ी ड्राइवर वैकल्पिक रूट का कर सकते इस्तेमाल

इसके अलावा, यात्रा सलाह के अनुसार, गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाले ड्राइवर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं. सैनिक कॉलोनी से अंखी चौक होते हुए बडखल रोड से दिल्ली की ओर और सैनिक कॉलोनी से प्याली चौक होते हुए बाटा चौक और मथुरा रोड से दिल्ली की ओर. फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मेले में आने वाले वाहनों के लिए सुचारू यातायात सुनिश्चित करने हेतु 10 स्थानों को पार्किंग स्थल के रूप में भी निर्धारित किया है.

प्रहलादपुर (दिल्ली सीमा) और शूटिंग रेंज से सूरजकुंड आने वाले ड्राइवरों को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का उपयोग करते हुए बदरपुर सीमा के रास्ते फरीदाबाद में प्रवेश करना चाहिए. एनएचपीसी चौक से सूरजकुंड की ओर जाने वाले चालकों को फरीदाबाद शहर में प्रवेश करने के लिए एनएच-44 का उपयोग करना चाहिए.

यातायात संबंधी अपडेट को लेकर डीसीपी ने क्या कहा?

डीसीपी ने कहा कि नागरिकों को यातायात संबंधी अपडेट प्राप्त करने के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) को फॉलो करना चाहिए. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात संबंधी सलाह जारी कर मेले की पूरी अवधि के दौरान गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सुरक्षा कारणों से गाड़ियों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

सुरक्षा कारणों और वाहनों के सुचारू संचालन के लिए, सूरजकुंड मेले की ओर जाने वाली फरीदाबाद सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही 30 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. सभी भारी वाहन चालक केएमपी या अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि इस अवधि के दौरान सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी.