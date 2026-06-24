'कांग्रेस शासनकाल में लोकतंत्र का गला घोंटा गया', आपातकाल का जिक्र कर बोले मंत्री रणबीर गंगवा

देश में आपातकाल लागू होने के 51 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए देश को आपातकाल में धकेल दिया था. यह लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा हमला था, जिसे देश आज भी "काला दिवस" के रूप में याद करता है.

मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संविधान को खतरा बताने की बात करती है, जबकि संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस शासनकाल में हुआ था.

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गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करते समय संविधान को नमन कर उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी. उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौर को याद रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और नई पीढ़ी यह जान सके कि उस समय किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था.

मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि देश की आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उनका कहना था कि युवाओं को लोकतंत्र और संविधान की अहमियत समझनी चाहिए, ताकि वे इसकी रक्षा कर सकें और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाए रख सकें.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें. आपातकाल का इतिहास देश के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए.

चानौत गांव के पानी आंदोलन पर विपक्ष को घेरा

हांसी जिले के चानौत गांव में पेयजल समस्या को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी मंत्री रणबीर गंगवा ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और ग्रामीणों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है.

गंगवा ने बताया कि अमृत योजना का बजट शहरी क्षेत्रों के लिए और जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित है. उन्होंने कहा कि चानौत गांव के पास से गुजर रही पाइपलाइन अमृत योजना के तहत बिछाई गई है, इसलिए नियमानुसार उससे गांव को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता.

सरकार ने बताई वैकल्पिक व्यवस्था

मंत्री ने कहा कि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसी नहर से चानौत गांव को पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए अलग पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहा है.

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रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल" के संकल्प को पूरा करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार काम कर रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है.