हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार

ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार

Al-Falah University: ED की जांच के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया. UGC की शिकायत पर दर्ज दो FIR में फर्जीवाड़े के आरोप हैं.

By : मनोज वर्मा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Feb 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस दिया है. क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को 4 दिन की कस्टडी मिली है.

UGC की शिकायत से शुरू हुई कार्रवाई

मामले की शुरुआत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की शिकायत से हुई थी. UGC ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी. इसी शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और दो अलग-अलग FIR दर्ज की गईं.

पुलिस के मुताबिक, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शैक्षणिक कामकाज में नियमों की अनदेखी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप हैं. जांच में सामने आया कि दाखिले, डिग्री और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ियां की गईं. आरोप है कि छात्रों को गुमराह किया गया और नियमों के खिलाफ काम हुआ. जिसके बाद पुलिस ने गिरफ़्तारी की कार्रवाई की है.

ED भी कर चुकी है जांच

इससे पहले ED भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की जांच कर चुकी है. ED को शक है कि शैक्षणिक अनियमितताओं के जरिए आर्थिक लेन-देन में भी गड़बड़ी हुई है. इसी कड़ी में दस्तावेजों की जांच और पूछताछ पहले ही हो चुकी थी.

4 दिन की पुलिस कस्टडी

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की है. पुलिस इस दौरान आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और फर्जीवाड़े की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी.

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों और अभिभावकों से जुड़े सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

Published at : 05 Feb 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
DELHI POLICE HARYANA NEWS Al Falah University
