लोकसभा में मंगलवार (24 मार्च) को चर्चा में भाग लेते हुए रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हु्ड्डा ने बताया कि मौजूदा सरकार एक लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स लेती है. हुड्डा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये टैक्स (एक्साइज ड्यूटी) जनता से वसूली जाती थी. उन्होंने कहा कि डीजल पर साढ़े तीन रुपये का टैक्स लगाया जाता था.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज एक लीटर पेट्रोल पर 23 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगती है. वहीं एक लीटर डीजल पर 21 रुपये की एक्साइज ड्यूटी जनता से वसूली जा रही है. हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए.

'सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने की स्कीम नहीं'

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा, ''हमारे समय में किसानों का कर्जा माफ होता था. आज किसानों पर 32 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है लेकिन सरकार के पास किसानों का एक रुपये माफ करने की स्कीम नहीं है. लेकिन बिना स्कीम के कॉर्पोरेट्स के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए, ये सरकार की हकीकत है.

सिर्फ सिलेंडर संकट नहीं, बल्कि ‘सरेंडर संकट’ भी है- हुड्डा

दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ ‘सिलेंडर संकट’ नहीं, बल्कि ‘सरेंडर संकट’ भी हैं, जहां भारत के फैसले अमेरिका कर रहा है कि कहां से तेल लेंगे, कितने दाम में तेल लेंगे. हुड्डा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि अमेरिका के हिसाब से भारत का बजट रात में 12 बजे पेश हो. उन्होंने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

भारतीय रुपये में गिरावट क्यों- दीपेंद्र हुड्डा

कांग्रेस सांसद हुड्डा ने कहा, ''ईरानी मुद्रा रियाल, लेबानानी पाउंड और भारतीय रुपये में सबसे तेज गिरावट आई है. ईरान और लेबनान पर बम गिर रहे हैं. वित्त मंत्री बताएं कि भारत पर कौन सा बम गिर रहा है.'' उन्होंने कहा कि एक प्रतिशत नागरिकों के हाथ में 40 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि 50 प्रतिशत लोगों के पास सिर्फ तीन प्रतिशत संपत्ति है.