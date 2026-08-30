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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम की क्रिकेट एकेडमी में हादसा, पिच रोलर के नीचे आने से मासूम की मौत

गुरुग्राम की क्रिकेट एकेडमी में हादसा, पिच रोलर के नीचे आने से मासूम की मौत

गुरुग्राम के कांकरोला की एक क्रिकेट एकेडमी में खेलते समय 750 किलो वजनी पिच रोलर के नीचे आने से 8 साल के मासूम आकाश की दर्दनाक मौत. गलती से चालू हुई मशीन, सदमे में बिहार लौटा परिवार.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 30 Aug 2026 08:59 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram News) से एक बेहद दर्दनाक और दिल चीर देने वाली खबर सामने आई है. खेड़की दौला थाना क्षेत्र के कांकरोला गांव (Kankarola Village) स्थित एक क्रिकेट एकेडमी में खेलते समय 8 साल के एक मासूम बच्चे की भारी-भरकम पिच रोलर (Pitch Roller) से कुचलकर मौत हो गई. इस खौफनाक हादसे ने पूरे इलाके में मातम पसार दिया है.

750 किलो का रोलर और एक 'MCB स्विच'

मृतक बच्चे की पहचान 8 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब आकाश अपने बड़े भाई और दो अन्य साथियों के साथ इस निर्माणाधीन एकेडमी के परिसर में खेल रहा था.

खेलते-खेलते मासूम बच्चे मैदान को समतल करने वाले करीब 750 किलोग्राम वजनी रोलर पर चढ़ गए. तभी किसी बच्चे के हाथ से गलती से मशीन का MCB स्विच ऑन (Switch On) हो गया. मशीन अचानक चालू हो गई और रोलर चलने लगा. इसी दौरान आकाश का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे मशीन के सामने गिर पड़ा. पलक झपकते ही यह भारी-भरकम रोलर मासूम को कुचलता हुआ निकल गया.

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लापरवाही की इंतहा, बिना शिकायत बिहार लौटा परिवार

इस हादसे ने एकेडमी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इतनी भारी और खतरनाक मशीन के पास कोई गार्ड या देखरेख करने वाला कर्मचारी क्यों मौजूद नहीं था?

  • अस्पताल में टूटा दम: हादसे के फौरन बाद बच्चे को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
  • बिहार का है परिवार: आकाश का परिवार मूल रूप से बिहार (Bihar) के नालंदा जिले का रहने वाला है और पिछले 20 सालों से गुरुग्राम में रह रहा था.
  • नहीं की शिकायत: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, घटना के एक घंटे बाद परिजनों को सूचना मिली. गम में डूबे परिवार ने इस मामले में किसी पर साजिश या हत्या का कोई आरोप नहीं लगाया और न ही कोई पुलिस केस दर्ज करवाया.

पुलिस ने जरूरी कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम (Post-mortem) के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. जवान बेटे का शव लेकर बेबस परिवार अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव बिहार रवाना हो गया है.

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Published at : 30 Aug 2026 08:59 PM (IST)
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