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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: CEC के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन

गुरुग्राम: CEC के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद है और उस पर उठने वाले गंभीर सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 29 Sep 2026 06:21 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. इस बीच गुरुग्राम में सीईसी के इस्तीफे, मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया.

कांग्रेसी कमान सराय स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से मार्च करते हुए सदर बाजार पहुंचे. इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद है और उस पर उठने वाले गंभीर सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया और आयोग के कुछ निर्णयों को लेकर सामने आए सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

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'SIR पर आरोप गंभीर'

वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण, फॉर्म-6 और एस आई आर प्रक्रिया को लेकर सामने आ रहे आरोप गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयोग इन मामलों से संबंधित आंकड़े और प्रक्रिया सार्वजनिक कर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करे.

हर आरोप की पारदर्शी जांच होनी चाहिए- राज बब्बर

पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रही है. उन्होंने बीजेपी और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी व्यवस्था पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए प्रत्येक गंभीर आरोप की पारदर्शी जांच होनी चाहिए.उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की जीत या हार का फैसला केवल जनता के स्वतंत्र और निष्पक्ष मत से होना चाहिए.

'चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष होना जरूरी'

वहीं, शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रिया का पारदर्शी और निष्पक्ष होना आवश्यक है. मतदाता सूची या चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठने वाले प्रत्येक गंभीर सवाल का चुनाव आयोग को तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए. पंकज डावर ने कहा कि कांग्रेस जनता के मताधिकार की रक्षा और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज मजबूती से उठाती रहेगी.

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Published at : 29 Sep 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Gurugram News CEC Haryana News CONGRESS
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