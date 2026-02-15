हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणामहाशिवरात्रि: नूंह में CM नायब सिंह सैनी ने नल्हरेश्वर मंदिर में किया जलाभिषेक, सुख-समृद्धि की कामना

Mahashivratri 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदेश पर बना रहे.

By : लियाकत अली, नूंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

महाशिवरात्रि पर देशभर में शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ लगी है. शिवालयों में पूजा अर्चना के साथ बम-बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है. इस बीच महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह स्थित नल्हड़ेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग पर विधि-विधान से जलाभिषेक किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हुए महाशिवरात्रि पर्व की बधाई भी दी. सीएम ने मंदिर परिसर में प्रसाद भी ग्रहण किया.

'महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक'

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, ''महाशिवरात्रि का पर्व आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदेश पर बना रहे और हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही उनकी प्रार्थना है.''

भाईचारा, सद्भाव और एकता बनाए रखने का संदेश

उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए समाज में भाईचारा, सद्भाव और एकता बनाए रखने का संदेश भी दिया. इस मौके पर हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन, पूर्व मंत्री हरियाणा कंवर संजय सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष जान मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर अखिल पिलानी, एसपी राजेश कुमार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दलबीर सिंह फोगाट मौजूद रहे.

कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला महामंत्री हेमराज शर्मा, नगर पालिका फिरोजपुर झिरका अध्यक्ष मनीष जैन, नगर परिषद नूंह के अध्यक्ष संजय मनोचा, नल्ड़ेश्वर मंदिर के संयोजक जीएस मलिक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.

Published at : 15 Feb 2026 04:00 PM (IST)
