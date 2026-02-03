हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्षा शर्मा ने सरपंचों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर गांव-गांव रैली निकालने का ऐलान किया है. इसमें हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शुरू किए गए हरियाणा कम्युनिटी मीडिएशन प्रोग्राम को अब पानीपत जिले में बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्षा शर्मा ने कि अहम बैठक

इसको लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्षा शर्मा ने जिले के सरपंचों, ग्राम सचिवों और बीडीपीओ के साथ अहम बैठक की. इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव स्तर पर ही छोटे-मोटे आपसी विवादों का समाधान करना होगा, ताकि लोगों को कोर्ट-कचहरी और पुलिस के चक्कर न लगाने पड़ें.

यह कार्यक्रम साल 2024 में शुरू किया गया था और फिलहाल पानीपत के सिवाह गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जहां अब तक इसे सौ प्रतिशत सफलता मिली है. अधिकारियों के अनुसार, कम्युनिटी मीडिएशन के जरिए वैवाहिक विवाद सहित कई पारिवारिक झगड़ों को काउंसलिंग से सुलझाया गया है, जिससे परिवार दोबारा सुख-शांति से रहने लगे हैं.

अभियान में गांव-गांव निकाली जाएगी जागरूकता रैली

कम्युनिटी मीडिएशन प्रोग्राम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा. जिसमें बताया जाएगा 'बाल विवाह सिर्फ गलत नहीं, बल्कि एक दंडनीय अपराध है. इसमें जेल तक की सजा का प्रावधान है. इसकी रोकथाम सिर्फ माता-पिता नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है. अगर किसी को भी बाल विवाह की जानकारी मिलती है, चाहे वह सरपंच हो, पुजारी हो, पंडित हो या कोई भी व्यक्ति, उसे तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके.'

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत गांव-गांव जागरूकता रैली निकाली जाएगी, ताकि लोगों को कानून की सही जानकारी दी जा सके. जल्द ही सरपंचों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे वे अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें.