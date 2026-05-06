करनाल: चंडीगढ़ पुलिस के जवान की सड़क हादसे में मौत, डीजीपी एस्कॉर्ट में थे तैनात

करनाल के बसताड़ा गांव निवासी और चंडीगढ़ पुलिस में तैनात पुलिस कर्मचारी विपिन की सड़क हादसे के बाद मौत हो गई. विपिन पिछले करीब 10 सालों से चंडीगढ़ पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस समय डीजीपी की एस्कॉर्ट टीम में तैनात थे. उनकी मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, बीती 15 अप्रैल को चंडीगढ़ में विपिन की बाइक और एक एक्टिवा की टक्कर हो गई थी. हादसा उस समय हुआ जब वह ड्यूटी पर जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि विपिन के सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था.

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हादसे के बाद चल रहा था इलाज

चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई जरनैल सिंह ने बताया कि विपिन का लंबे समय से इलाज चल रहा था. मंगलवार (5 मई) को उन्हें पीजीआई से छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद परिजन उन्हें करनाल के एक निजी अस्पताल में लेकर आए. यहां इलाज के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

चंडीगढ़ पुलिस की टीम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां मृतक पुलिस कर्मचारी विपिन के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. इस दौरान परिवार के लोग और रिश्तेदार भी अस्पताल में मौजूद रहे.

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ड्यूटी पर जाते समय हुआ था एक्सीडेंट

मृतक के परिजनों ने बताया कि विपिन ट्रिब्यून चौक की तरफ से बाइक पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया. परिवार का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे में गलती किसकी थी. विपिन की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव के लोगों ने भी उन्हें मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति बताया. पुलिस विभाग में भी उनके निधन से शोक की लहर है.