Haryana: एक साल बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने पर अनिल विज का कांग्रेस पर तंज, बोले- 'कभी सत्ता में आ भी जाए तो...'

Haryana: एक साल बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने पर अनिल विज का कांग्रेस पर तंज, बोले- 'कभी सत्ता में आ भी जाए तो...'

Haryana News: मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चयन, एशिया कप ट्रॉफी और बिहार की नई मतदाता सूची पर प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कांग्रेस का निर्णय लेने में एक साल लगाना सही नहीं है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

लगभग एक साल बाद कांग्रेस ने आखिरकार अपना अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया. इसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि किस पार्टी में कौन अध्यक्ष बने, किसको क्या दायित्व मिले, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने निर्णय लेने में पूरा एक साल लगा दिया, जो देश की जिम्मेदारी और विपक्ष के दायित्व के हिसाब से ठीक नहीं है.

विज ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो कांग्रेस सत्ता में शायद ही कभी आए, लेकिन अगर कभी सत्ता में हो भी जाए और पाकिस्तान से हमला हो जाए, तो इतना समय लेने के बाद फैसला करते-करते पाकिस्तान की सेना दिल्ली तक पहुंच जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष के चयन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विज ने शायराना अंदाज में कहा, "इफ़्ताआए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या."

एशिया कप को लेकर पाकिस्तान को घेरा

वहीं, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुद्दा भी गर्माया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

इस पर विज ने कहा, "किसी भी मैच की सबसे बड़ी शील्ड वो होती है जो दिल से दी जाए. एशिया कप जीतकर 144 करोड़ भारतीयों ने जो सम्मान दिया, उससे बड़ी कोई शील्ड नहीं हो सकती. और जिन हाथों से धार्मिक यात्रा कर रहे लोगों का खून हुआ, उन हाथों से टीम ट्रॉफी लेना सही नहीं."

अनिल विज ने टीम इंडिया के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने सही उदाहरण पेश किया. उन्होंने यह भी बताया कि सूर्य कुमार यादव ने मैच की पूरी फीस प्रभावित लोगों को दे दी.

विज ने कहा कि कुछ पाकिस्तान से जुड़े राजनीतिज्ञ इस पर नाखुश थे और मांग कर रहे थे कि यह पैसा उनके पास जाए, जो गलत है. उनका कहना था कि जरूरतमंदों को ही सहायता मिलनी चाहिए, राजनीति करना ठीक नहीं.

बिहार में मतदाता सूची पूरी तरह सही

साथ ही, बिहार में SIR के बाद आज नई मतदाता सूची जारी होने जा रही है. इस पर विज ने कहा कि सूची पूरी तरह शुद्ध है और किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए.

उन्होंने बताया कि गलतियां सुधारने के लिए पहले ही एक महीने का समय दिया गया था. जिनकी गलत कट गई थी, उन्होंने समय रहते सुधार करवा लिया. यही वजह है कि अब यह सूची जारी की जा रही है.

Input By : पीयूष जैन
Published at : 01 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Anil Vij HARYANA NEWS CONGRESS
