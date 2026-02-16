गुरुग्राम में सनसनी! 16 साल की लड़की का शव श्मशान घाट के तालाब से बरामद, डायरी में खुद लिखी थी लोकेशन
Gurugram: गुरुग्राम के मोखलवास गांव से लापता 16 साल की नेहा का शव गांव के श्मशान घाट के पास तालाब में मिला है. पुलिस को नेहा की डायरी से सुराग मिला, जिसमें उसने तालाब के पास होने का संकेत दिया था.
Gurugram News: हरियाणा में गुरुग्राम के मोखलवास गांव से चार दिन पहले लापता हुई 16 साल की लड़की का शव गांव के श्मशान घाट के पास मौजूद एक तालाब से बरामद किया गया. लड़की का नाम नेहा है. पुलिस को यह सुराग लड़की की डायरी में लिखे एक नोट से मिला, जिसमें वह अपनी लोकेशन का संकेत दिया था.
परिवार वालों के मुताबिक, नेहा ने रात करीब 9:30 बजे कहा था कि वह अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही है. करीब चार घंटे के बाद जब परिवार ने देखा तो वह कमरे में नहीं थी. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर खोज शुरू की और गुरुवार को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिवार ने उसकी जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी.
डायरी में चौंकाने वाला खुलासा- पुलिस
पुलिस ने घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की. फुटेज में देखा गया है कि नेहा स्कूल यूनिफॉर्म और चप्पल पहने अकेले सड़क पर जा रही है. जांच के दौरान पुलिस ने उसकी सहेलियों से पूछताछ की. एक सहेली ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान लग रही थी. इसके बाद पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, जहां से उसकी एक डायरी मिली.
डायरी में नेहा ने लिखा था कि वह अपनी मर्जी से जा रही है और उसके इस कदम के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए. उसने आगे यह भी लिखा था कि वह दादा के पास जा रही है हमें श्मशान घाट के पास तालाब में ढूंढना.
तालाब से शव बरामद
डायरी में मिले सुराग के आधार पर पुलिस टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की. तालाब में पानी ज्यादा होने और कीचड़ ज्यादा होने के कारण गोताखोरों को शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन बाद में मोटर पंप लगाकर पानी निकाला गया और शनिवार सुबह करीब 8 बजे उसका शव बरामद किया गया.
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामले में इन्क्वेस्ट की कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रथम दृष्टया किसी तरह की साजिश या तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार किया है.
इस कदम को उठाकर नेहा अपने पीछे माता-पिता और एक बड़े भाई को रोता-बिलखता छोड़कर चली गई. नेहा की मां हाउसवाइफ हैं, जबकि अगर पिता की बात करें तो वह एक स्थानीय अदालत परिसर की लाइब्रेरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
