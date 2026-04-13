गुरुग्राम की सोहना अनाज मंडी में बदहाली देख भड़के भूपेंद्र हुड्डा, BJP सरकार पर बोला तीखा हमला

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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: सोहना अनाज मंडी में बदहाली देख भड़के भूपेंद्र हुड्डा, BJP सरकार पर बोला तीखा हमला

Gurugram News: सोहना अनाज मंडी में बदहाली देख भड़के भूपेंद्र हुड्डा, BJP सरकार पर बोला तीखा हमला

Haryana Politics: गुरुग्राम की सोहना अनाज मंडी पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने BJP सरकार पर बोला तीखा हमला करते हुए कहा कि 6 दिन से अनाज की खरीद नहीं हुई, किसानों को चोर बना दिया गया है.

By : राजेश यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Apr 2026 11:26 PM (IST)
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार (14 अप्रैल) को गुरुग्राम की सोहना अनाज मंडी का औचक दौरा किया. यहां उन्होंने अपना अनाज लेकर पहुंचे किसानों और आढ़तियों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना. मंडी में किसानों की दुर्दशा और बदइंतजामी देखकर पूर्व सीएम भड़क गए और उन्होंने मौजूदा बीजेपी (BJP) सरकार पर जमकर निशाना साधा.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडी का जायजा लेने के बाद कहा कि पिछले कई दिनों से किसानों का अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और बीते 6 दिनों से तो अनाज की खरीद ही पूरी तरह से ठप है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, "अगर अचानक बारिश आ गई, तो किसानों की खून-पसीने की कमाई पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी. सरकार ने मंडी में बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई हैं. यहां न तो लिफ्टिंग (उठान) की व्यवस्था है और न ही अनाज भरने के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है. सरकार किसानों के प्रति घोर लापरवाही बरत रही है."

'कांग्रेस राज में मिलती थी MSP'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार के काम करने के तरीके की तुलना करते हुए बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, "जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब यही किसान थे और यही मंडियां थीं. किसान शान से आते थे, अपना अनाज बेचते थे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पैसा लेकर खुशी-खुशी घर जाते थे."

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी सरकार ने तो किसानों को चोर बनाकर रख दिया है. सरकार कहती है कि आओ अपना बायोमेट्रिक करवाओ और अनाज देकर चले जाओ. यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि किसानों को MSP न देनी पड़े और मजबूर होकर वे अपना अनाज औने-पौने दामों पर बाहर बेचने को मजबूर हो जाएं."

गैस सिलेंडर और बंगाल चुनाव पर क्या कहा?

किसानों के मुद्दे के अलावा, भूपेंद्र हुड्डा ने अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है. इजरायल और ईरान युद्ध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध थम गया हो, लेकिन आज भी हमारे देश में लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में धक्के खा रहे हैं. लोगों को समय पर गैस नहीं मिल रही है."

वहीं, आगामी चुनावों को लेकर हुड्डा ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बेहद मजबूत स्थिति में है और बंगाल में भी पार्टी पूरी मजबूती और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी.

Published at : 13 Apr 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Bhupinder Singh Hooda Haryana Politics HARYANA NEWS
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