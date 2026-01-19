अंबाला में केंद्रीय विद्यालय समेत कई स्कूलों को बम की धमकी, लिखा- 'हरियाणा बनेगा खालिस्तान'

हरियाणा के अंबाला जिले में 6 से 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ईमेल के जरिए सभी स्कूलों की आईडी पर भेजी गई है. अंबाला में सोमवार (19 जनवरी) की सुबह-सुबह एक ईमेल के माध्यम से 8.22 पर तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इसके बाद मामला अंबाला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस अब स्कूलों में पहुंची हुई है.

ई मेल किसने और कहां सि किया, इसकी जांच पड़ताल जारी है. अंबाला के करीब 6-7 स्कूल हैं, जिनमें से डीएवी रिवर साइड, केंद्रीय विद्यालय-1 और एसए जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बताए जा रहे हैं. पुलिस इस मामले में कुछ बोलने से किनारा करती हुई नजर आ रही है.

केंद्रीय विद्यालय को भी मिली धमकी

इस बारे में जानकारी देते हुए डीएवी रिवर साइड की प्रिंसिपल डॉ. सीमा दत्त ने बताया कि सुबह 8:22 पर एक ईमेल आई जिसमें रिवर साइड के साथ-साथ केवी नंबर वन और SA जैन सीनियर मॉडल स्कूल को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी.

इसकी जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस की सभी टीम जांच पड़ताल के लिए स्कूलों में पहुंचीं. प्रिंसिपल का कहना है कि पुलिस ने चप्पे-चप्पे की जांच की और सब कुछ ठीक ठाक पाया गया. इस तरह की फेक न्यूज़ से हम डरने वाले नहीं हैं.

धमकी भरे मेल में लिखा 'हरियाणा बनेगा खालिस्तान'

अंबाला के स्कूलों को जो धमकी भरा मेल आया है, उसमें लिखा है, "हरियाणा बनेगा खालिस्तान. बम धमाका आज 2.11 बजे होवेगा. अपने अपने बच्चे बचाओ. सैनी (सीएम नायब सैनी) दे 26 जनवरी के प्रोग्राम में न भेजो. धमाका सैनी के प्रोग्राम में होगा. अमित शाह निशाने पर है. हरियाणा से दिल्ली जाने वाली 26 जनवरी वाली ट्रेन में सफर न करो. अपने बच्चे बचाओ."

बता दें, हरियाणा समेत दिल्ली-यूपी, एमपी-राजस्थान के कई स्कूलों में कई महीनों से लगातार बम की धमकियां आ रही हैं. गनीमत यह रही कि अभी तक ये धमकियां झूठी ही निकली हैं और पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.