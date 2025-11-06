हरियाणा के अंबाला से चोरी का ऐसा मामला सामने आया जो आपने शायद फिल्मों में ही देखा होगा. जी हां, अंबाला पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ सेना अधिकारियों के घरों को ही निशाना बनाता था.

आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है जो पहले खुद सेना में हवलदार के पद पर तैनात था, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त कर दिया गया था. बर्खास्तगी से नाराज होकर उसने बदले की भावना में चोरी की राह पकड़ी. पुलिस ने उसके पास से 5 लाख 31 हजार रुपए बरामद किए हैं और 4 चोरी के मामलों का खुलासा किया है.

पूर्व सैनिक की 'बदले की चोरी' कहानी

दरअसल, अंबाला में पिछले कुछ दिनों से सेना अधिकारियों के घरों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं. पुलिस ने इन वारदातों की जांच शुरू की तो सुराग यूपी के मेरठ तक पहुंचा, जहां से राजेश को गिरफ्तार किया गया. आरोपी राजौरी (जम्मू) का रहने वाला है और उसने पूछताछ में बताया कि वह सेना अधिकारियों के घर ही इसलिए चोरी करता था क्योंकि उसे लगता था कि उन्हीं की वजह से उसकी नौकरी गई.

क्यों करता था केवल सेना वालों के घर चोरी?

जांच में सामने आया कि राजेश को सेना में रहते हुए कई बार अनुशासनहीनता के चलते चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद उसे हवलदार पद से बर्खास्त कर दिया गया. इसके बाद उसने अंबाला कैंट के तोपखाना इलाके में सेना अधिकारियों के घरों को टारगेट करना शुरू किया. कुछ ही दिनों में उसने वहां चार चोरियां कर डालीं. पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी की तो उसके पास से चोरी के 5 लाख 31 हजार रुपए बरामद हुए.

कई शहरों में सक्रिय था गिरोह

राजेश ने पुलिस पूछताछ में अब तक 20 चोरी की वारदातें कबूल की हैं, जिनमें अंबाला, जबलपुर, पोंटा साहिब और मेरठ शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि उसकी गतिविधियों की जानकारी दूसरे राज्यों की पुलिस को भी दी जा रही है. अंबाला पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से सेना अधिकारियों के बीच फैले डर का अंत हुआ है और कई पुराने मामलों की गुत्थी सुलझ गई है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इन चोरियों में और लोग भी शामिल थे.

पीयूष जैन की रिपोर्ट.