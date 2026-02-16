Haryana News: पलवल में हाहाकार!15 दिन में 12 मौतें, छायंसा गांव में क्यों पसरा है मातम?

Haryana News: हरियाणा में पलवल जिले के छायंसा गांव में पिछले 15 दिनों के भीतर 12 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. बताया जाता है कि मृतकों में पांच स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे गांव में डर और शोक का लहर दौड़ रहा है. स्थानीय ग्रामीणों और स्वास्थ्य अधिकारियों को आशंका है कि ये मौतें दूषित पेयजल के सेवन से जुड़ी हो सकती हैं. हालांकि अभी तक मौतों के सटीक वजह की अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थिति को गंभीरता से देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव में डोर-टू-डोर जांच कर ली है. अब तक 400 से ज्यादा ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और लगभग 300 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं.

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, केवल दो नमूनों में हेपेटाइटिस बी या सी से जुड़ी समस्या देखने को मिली है. अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित वजहों की गंभीरता से जांच की जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा.

पानी के नमूनों में मिली खामियां

गांव के करीब 5,000 की आबादी सीमित नगर पालिका जलापूर्ति, घरों में बने भूमिगत टैंकों, बाहरी टैंकरों और पास के हिथिन कस्बे से लाए गए आरओ पानी पर निर्भर है. 107 घरों से लिए गए पानी के नमूनों से 23 नमूने गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए. इन नमूनों में बैक्टीरिया की अधिकता और अपर्याप्त क्लोरीनेशन की समस्या देखने को मिली है, जिससे जलजनित बीमारियों की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है.

समान लक्षणों ने बढ़ाई चिंता

गांव वालों के अनुसार, ज्यादातर मृतकों में बुखार, खांसी, बदन दर्द और उल्टी जैसे समान लक्षण देखे गए थे. कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण की भी पुष्टि हुई है, जबकि अन्य मौतों का कारण मल्टी-ऑर्गन फेल्योर और लिवर संक्रमण बताया जा रहा है. लगातार हो रही मौतों ने गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया है और लोग स्वच्छ पेयजल की तत्काल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.