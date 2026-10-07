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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: शुद्धिकरण और अनुष्ठान के नाम पर महिला से गैंगरेप, पति समेत 9 गिरफ्तार

गुजरात: शुद्धिकरण और अनुष्ठान के नाम पर महिला से गैंगरेप, पति समेत 9 गिरफ्तार

गुजरात के सुरेंद्रनगर में शुद्धिकरण और अनुष्ठान के नाम पर महिला को अमानवीय यातनाएं दी गई हैं. घटना की वीडियो वायरल होने पर पुलिस पति सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 07 Oct 2026 06:58 PM (IST)
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गुजरात के सुरेंद्रनगर से सभ्य समाज के लिए शर्मनाक और मन को विचलित करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक महिला को अंधविश्वास के बहाने अमानवीय यातनाएं दी गईं. इतना ही नहीं, इस महिला के साथ गैंगरेप किया गया. बताया गया कि शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसे परिवार वालों ने पकड़ कर वापस लाया था. इसके बाद उसे यातनाएं दी गईं. घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दरअसल, यह मामला सुरेंद्रनगर के दुधरेज वाहनवती नगर सामने आई है.  बताया गया कि यहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. इस मामले में परिवार और पति दोनों को ढूंढकर वापस दुधरेज ले आए. महिला को वापस लाने के बाद उसके पति और रिश्तेदारों ने उसे घर में बंद कर दिया. समाज को शुद्ध करने के अंधविश्वास के बहाने इस महिला को अमानवीय यातनाएं दी गईं. इतना ही नहीं, इस दौरान महिला के साथ गैंगरेप किया गया.

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वीडियो वायरल होने पर एसपी ने लिया संज्ञान

वहीं, इस घटना से जुड़ा वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों तुरंत वीडियो पर संज्ञान लिया. पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलु ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस ने मामले पति सहित 9 लोग गिरफ्तार

एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इस गंभीर मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य मास्टरमाइंड पति रमेश सरवैया के साथ-साथ जयंती सरवैया, भरत सरवैया, जीतू सरवैया, पप्पू परमार, काला सरवैया, गीताबेन सरवैया और लीलाबेन सरवैया शामिल हैं. 

एसपी बोले- नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी

फिलहाल, इस घटना पर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू ने कहा कि शुद्धिकरण और अनुष्ठान की आड़ में इस तरह के अमानवीय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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Input By : Raksha Y. Pandya

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Surendranagar News
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