गुजरात: शुद्धिकरण और अनुष्ठान के नाम पर महिला से गैंगरेप, पति समेत 9 गिरफ्तार

गुजरात के सुरेंद्रनगर से सभ्य समाज के लिए शर्मनाक और मन को विचलित करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक महिला को अंधविश्वास के बहाने अमानवीय यातनाएं दी गईं. इतना ही नहीं, इस महिला के साथ गैंगरेप किया गया. बताया गया कि शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसे परिवार वालों ने पकड़ कर वापस लाया था. इसके बाद उसे यातनाएं दी गईं. घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दरअसल, यह मामला सुरेंद्रनगर के दुधरेज वाहनवती नगर सामने आई है. बताया गया कि यहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. इस मामले में परिवार और पति दोनों को ढूंढकर वापस दुधरेज ले आए. महिला को वापस लाने के बाद उसके पति और रिश्तेदारों ने उसे घर में बंद कर दिया. समाज को शुद्ध करने के अंधविश्वास के बहाने इस महिला को अमानवीय यातनाएं दी गईं. इतना ही नहीं, इस दौरान महिला के साथ गैंगरेप किया गया.

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वीडियो वायरल होने पर एसपी ने लिया संज्ञान

वहीं, इस घटना से जुड़ा वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों तुरंत वीडियो पर संज्ञान लिया. पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलु ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस ने मामले पति सहित 9 लोग गिरफ्तार

एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इस गंभीर मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य मास्टरमाइंड पति रमेश सरवैया के साथ-साथ जयंती सरवैया, भरत सरवैया, जीतू सरवैया, पप्पू परमार, काला सरवैया, गीताबेन सरवैया और लीलाबेन सरवैया शामिल हैं.

एसपी बोले- नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी

फिलहाल, इस घटना पर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू ने कहा कि शुद्धिकरण और अनुष्ठान की आड़ में इस तरह के अमानवीय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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